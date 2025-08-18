Nachdem Niklas Süle mit einem Muskelbündelriss erstmal ausfällt, hat Borussia Dortmund noch die Chance, einen Ersatz zu verpflichten, bevor das Transferfenster am 1. September schließt. ran zeigt Spieler, auf die der BVB ein Auge werfen könnte. Borussia Dortmund steht vor einer kniffligen Aufgabe: Nach dem Muskelbündelriss von Abwehrspieler Niklas Süle klafft in der Innenverteidigung eine Lücke, die kurzfristig geschlossen werden muss. Dabei gilt es, die richtige Mischung aus Erfahrung, Qualität und Wirtschaftlichkeit zu finden – und vielleicht auch einen Überraschungscoup zu landen. Bundesliga-Eröffnungsspiel: FC Bayern vs. RB Leipzig am 22. August live in SAT.1, auf Joyn und ran.de ran zeigt mögliche Kandidaten, die infrage kommen könnten.

Manuel Akanji (Manchester City) In Manchester Citys Kader finden sich aktuell sechs potenzielle Innenverteidiger. Manuel Akanji hat unter Pep Guardiola seine Spielzeit bekommen, doch in der vergangenen Saison wurde es deutlich weniger. Der 30-jährige Schweizer ist seit seinem Wechsel vom BVB auf die Insel flexibler geworden. Nun könnte Dortmund vielleicht über eine Rückholaktion nachdenken.

Mit einem Marktwert von 28 Millionen Euro wäre Akanji zwar wohl nicht ganz billig, er hätte aber wieder die Chance, auf seinem Top-Niveau in seinem alten Verein gute Leistungen zu zeigen.

Mats Hummels (vereinslos) Zwar hat Mats Hummels gerade erst offiziell sein Karriereende im Signal Iduna Park zelebriert. Doch vielleicht hat ihn genau dieser Moment wieder daran erinnert, was er mit dem BVB erreicht hat. Hummels bringt Erfahrung und Vereinsverbundenheit wie kaum ein Zweiter mit. Sein Gehalt sollte zu stemmen sein und vielleicht könnte man ihn auch mit einer Doppelrolle als Spieler und Co-Trainer locken.

Victor Lindelöf (vereinslos) Der schwedische Verteidiger ist aktuell vereinslos, bringt aber enorme Erfahrung aus knapp 200 Premier-League-Spielen und 38 Champions-League-Einsätzen mit. Victor Lindelöf wäre eine relativ günstige Verstärkung, aktuell liegt sein Marktwert bei acht Millionen Euro. Transfer von Christopher Nkunku droht zu platzen: Fünf mögliche Alternativen für den FC Bayern Die Qualitäten des 31-jährigen Schweden sind solide, doch oft stand er im Schatten seiner ehemaligen Manchester-United-Kollegen. Und er könnte das nächste Beispiel dafür werden, dass alle Spieler, die Manchester United in den letzten Jahren verlassen haben, bei einem neuen Klub funktionieren.

Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) Dass Dominik Kohr von Mainz 05 vor keinem Zweikampf zurückschreckt, ist seit Langem kein Geheimnis und mit mehr als 300 Bundesligaspielen kennt er die Liga bestens. Kohrs Marktwert beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro, er könnte eine preiswerte Option sein. Allerdings hat Kohr gerade erst mit Mainz das internationale Geschäft erreicht, dabei war der 31-Jährige eine der großen Stützen des Erfolgs.

Eivind Helland (SK Brann) SK Branns Eivind Helland hat seine ersten internationalen Erfahrungen gesammelt, steht aber noch am Anfang seiner Karriere. Laut "Bild" soll sich der 1,96 m große Innenverteidiger auf der Liste des BVB befinden. Mit einem Marktwert von 3,5 Millionen Euro wäre der Norweger eine günstige Option, die sich langfristig auszahlen könnte. Ein Transfer würde ihm Zeit geben, sein Potenzial zu entwickeln.

An ihm sollen allerdings nicht nur die Schwarz-Gelben interessiert sein. Auch Interessenten aus Spanien und England sind anscheinend in den Poker um den 20 Jahre alten Innenverteidiger eingestiegen.

Abdukodir Khusanov (Manchester City) Und noch ein Innenverteidiger von Manchester City: Der talentierte Khusanov aus Usbekistan zeigte schon bei RC Lens seine Fähigkeiten, hatte aber in Europa einen schwierigen Start. In seinem Debüt für Manchester City leistete er sich früh direkt zwei schwerwiegende Fehler, die ihn bis heute verfolgen. Mittlerweile hat sich der 21-Jährige aber mit soliden Leistungen wieder etwas zurückgekämpft, für Citys Startelf dürfte es aber auch in der neuen Saison nicht reichen. Mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro wäre womöglich eine Leihe denkbar.

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) In der vergangenen Saison konnte sich der Innenverteidiger bei Inter Mailand mit sehr guten Leistungen in die Startelf spielen, er gab sein Debüt für das DFB-Team. Für den BVB wäre er mit seinen Führungsqualitäten und seiner defensiven Stärke sicher eine gute Verpflichtung, mit 24 Jahren ist Bisseck außerdem genau im richtigen Alter. Allerdings dürfte ein Transfer kaum zu realisieren sein.

Ousmane Diomande (Sporting Lissabon) Ein noch relativ unbekannter Name ist Ousmane Diomande. In der vergangenen Saison gehörte der Ivorer in 31 Spielen der portugiesischen Liga mit durchschnittlich etwas mehr als 80 Minuten Einsatzzeit aber zum absoluten Stammpersonal von Sporting Lissabon. Der Innenverteidiger bringt auch schon internationale Erfahrung mit. Mit neun Champions League-Spielen alleine im vergangenen Jahr kletterte sein Markwert allerdings auf 45 Millionen Euro. Was für einen kurzfristigen Ersatz vermutlich zu viel ist. Beraten wird der 21-Jährige von einer deutschen Agentur, auch mit dem FC Bayern und Real Madrid wurde er bereits in Verbindung gebracht. Ausschließen sollte man also nichts.

