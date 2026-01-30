- Anzeige -
- Anzeige -
Frankfurt stellt neuen Trainer vor

Eintracht Frankfurt: Albert Riera wird Toppmöller-Nachfolger bei den Hessen

  • Aktualisiert: 30.01.2026
  • 19:55 Uhr
  • SID

Eintracht Frankfurt hat Albert Riera als neuen Cheftrainer vorgestellt. Damit steht das Toppmöller-Erbe fest. Ab Montag wird er in Frankfurt seinen Posten antreten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Dino Toppmöller verpflichtet. Das teilte der Klub am Freitagabend mit. Der 43-Jährige kommt vom slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje, in der Mainmetropole erhält er einen Vertrag bis Sommer 2028.

"Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung zitiert: "Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team."

Am kommenden Sonntag wird Riera auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen. In Frankfurt wird der Spanier zum Wochenanfang erwartet, sein Debüt auf der Frankfurter Trainerbank wird er demnach am kommenden Freitag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Union Berlin geben.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -
- Anzeige -

Ablöse für Frankfurt-Coach Riera

Laut eines Bild-Berichts soll die Eintracht für den Coach eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro zahlen. Zuvor waren als mögliche Toppmöller-Nachfolger unter anderem auch der ehemalige Leipzig-Coach Marco Rose, Alexander Blessin vom FC St. Pauli sowie Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen gehandelt worden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

Riera war seit 2024 Trainer bei NK Celje, zuvor trainierte er von 2023 bis 2024 den französischen Klub Girondins Bordeaux. Während seiner Profikarriere war Riera unter anderem für den FC Liverpool aktiv. Eintracht Frankfurt befand sich seit der Entlassung von Toppmöller nach dem 3:3 bei Werder Bremen am 16. Januar auf Trainersuche. Zuletzt coachten Dennis Schmitt und Alexander Meier das Team interimsmäßig.

Mehr News und Videos
Deniz Undav und der VfB treffen auf Celtic
News

Stimmungsvolle Auswärtsreise: VfB fordert Celtic Glasgow

  • 30.01.2026
  • 18:12 Uhr
Kein Wiedersehen zwischen dem BVB und Bayer
News

Champions League: Kein Duell zwischen BVB und Bayer

  • 30.01.2026
  • 18:11 Uhr
Sacha BoeyUpdate
News

Bayern-Star lehnt wohl Ligue-1-Angebot ab

  • 30.01.2026
  • 17:58 Uhr
DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist gegen einen Boykott
News

Nach Diskussion über WM-Boykott: DFB-Präsidium bezieht Stellung

  • 30.01.2026
  • 17:23 Uhr
Bleibt Augsburg treu: Jeffrey Gouweleeuw
News

Augsburg verlängert mit verletztem Kapitän Gouweleeuw

  • 30.01.2026
  • 16:01 Uhr
Wück
News

DFB-Frauen: Christian Wück verlängert als Bundestrainer

  • 30.01.2026
  • 15:49 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League 25/26 live: Spielplan, TV-Übertragung, Livestream - wer zeigt SC Freiburg und VfB Stuttgart?

  • 30.01.2026
  • 15:47 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 30.01.2026
  • 15:46 Uhr
FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Hamburger SV vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • 30.01.2026
  • 15:41 Uhr
Es läuft für Christian Ilzer und Co.
News

Ilzer kann Nagelsmann-Rekord einstellen

  • 30.01.2026
  • 15:06 Uhr