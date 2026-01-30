Eintracht Frankfurt hat Albert Riera als neuen Cheftrainer vorgestellt. Damit steht das Toppmöller-Erbe fest. Ab Montag wird er in Frankfurt seinen Posten antreten.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Dino Toppmöller verpflichtet. Das teilte der Klub am Freitagabend mit. Der 43-Jährige kommt vom slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje, in der Mainmetropole erhält er einen Vertrag bis Sommer 2028.

"Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht", wird Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung zitiert: "Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team."

Am kommenden Sonntag wird Riera auf eigenen Wunsch zum letzten Mal als Cheftrainer von NK Celje an der Seitenlinie stehen. In Frankfurt wird der Spanier zum Wochenanfang erwartet, sein Debüt auf der Frankfurter Trainerbank wird er demnach am kommenden Freitag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Union Berlin geben.