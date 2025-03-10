Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

+++ 30. Dezember, 15:25 Uhr: Talent Kabar offenbar auf Liste des HSV +++ Gibt Borussia Dortmund eines der vielversprechenden schwarz-gelben Talente ab? Wie die "Bild" berichtet, könnte Almugera Kabar in diesem Winter fest zum Hamburger SV wechseln. Es soll bereits Kontakt zwischen allen Beteiligten gegeben haben. Auch der FC Brentford und der FC Chelsea sollen Interesse zeigen. Der 19-jährige Linksverteidiger wurde mit der U17 des DFB Welt- und Europameister, unterschrieb erst im Februar einen Vertrag bis 2028. Nachdem er in der vergangenen Saison fünfmal in der Bundesliga eingesetzt wurde, wartet Kabar in dieser Spielzeit noch auf seinen ersten Einsatz. Nur zu Saisonbeginn stand er wettbewerbsübergreifend viermal im Kader, seit Ende September lief der gebürtige Bremer durchgehend für die U23 in der Regionalliga auf. Dabei steuerte er vier Tore bei. Über eine mögliche Ablösesumme ist in dem Bericht nichts zu lesen. Auch über eine mögliche Rückkaufklausel seitens des BVB als Teil eines Deals ist nichts bekannt.

+++ 29. Dezember, 20:31 Uhr: Mega-Preisschild wohl für Nico Schlotterbeck festgesetzt +++ Bleibt Nico Schlotterbeck beim BVB oder geht er? Während sich die Entscheidung über eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags des Nationalspielers wohl weiter hinzieht, haben die "Schwarz-Gelben" offenbar ein Preisschild für den Innenverteidiger festgesetzt. Wie die "Bild" berichtet, soll die Borussia im Falle eines Abgangs eine Ablöse von mindestens 70 Millionen Euro anstreben. Zahlreiche Topklubs sollen laut Medienberichten am DFB-Verteidiger dran sein, darunter auch der FC Bayern und Real Madrid (siehe Eintrag zuvor).

+++ 29. Dezember, 09:21 Uhr: Real Madrid wirbt offenbar um Nico Schlotterbeck +++ Im Poker um Nico Schlotterbeck meldet sich offenbar ein weiterer Weltklub an. Wie die "Bild" berichtet, steigt auch Real Madrid in das Werben um den deutschen Nationalspieler ein. Schlotterbeck steht bei Borussia Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag, der BVB will das Arbeitspapier mit dem 26-Jährigen unbedingt verlängern. Allerdings wird die aktuelle Situation um Schlotterbeck auch von anderen Klubs mit großem Interesse verfolgt. Der FC Barcelona soll ebenso Interesse zeigen wie Klubs aus der Premier League, auch der FC Bayern gilt als Kandidat für eine Schlotterbeck-Verpflichtung, sollte die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano scheitern.

+++ 24. Dezember, 08:08 Uhr: Preisschild für Adeyemi? Für diese Summe kann er wohl gehen +++ Die Beziehung zwischen Karim Adeyemi und Borussia Dortmund steht vor dem Ende. Nach seinem Ausraster im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ist die Stimmung beim Flügelstürmer am Tiefpunkt. Nun berichtet die "Bild" von einer Summe, für die der Nationalspieler offenbar gehen darf. Demnach soll der BVB ab einer Summe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Das entspricht dem Marktwert von Adeyemi. Allerdings: Angebote soll es noch keine geben. Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags gibt es jedoch erstmal nicht.

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers