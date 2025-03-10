- Anzeige -
- Anzeige -
Update
BVB - Transfers und News im Überblick

Borussia Dortmund: Talent vor Winterabgang? Angeblich Interesse aus Bundesliga und England - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 20:18 Uhr
  • ran.de
19.12.2025, Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach, 1. Bundesliga, 15. Spieltag Pressekonferenz mit Niko Kovac (Borussia Dortmund, Trainer) und Eugen Polanski (Borussia Moenchengladbach, Chef-Trainer) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga bzw. des DFB Deutscher Fussball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und oder videoaehnlichen Fotostrecken zu verwerten *** 19 12 2025, Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach, 1 Bundesliga, Matchday 15 Press conference with Niko Kovac Borussia Dortmund, coach and Eugen Polanski Borussia Moenchengladbach, head coach Important note According to the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to use photographs taken in the stadium and or of the match in the form of sequential images and or video-like photo series Copyright: xBahhoxKarax
19.12.2025, Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach, 1. Bundesliga, 15. Spieltag Pressekonferenz mit Niko Kovac (Borussia Dortmund, Trainer) und Eugen Polanski (Borussia Moenchengladbach, Chef-Trainer) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga bzw. des DFB Deutscher Fussball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und oder videoaehnlichen Fotostrecken zu verwerten *** 19 12 2025, Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach, 1 Bundesliga, Matchday 15 Press conference with Niko Kovac Borussia Dortmund, coach and Eugen Polanski Borussia Moenchengladbach, head coach Important note According to the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to use photographs taken in the stadium and or of the match in the form of sequential images and or video-like photo series Copyright: xBahhoxKarax© Kirchner-Media

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

- Anzeige -

+++ 30. Dezember, 15:25 Uhr: Talent Kabar offenbar auf Liste des HSV +++

Gibt Borussia Dortmund eines der vielversprechenden schwarz-gelben Talente ab? Wie die "Bild" berichtet, könnte Almugera Kabar in diesem Winter fest zum Hamburger SV wechseln. Es soll bereits Kontakt zwischen allen Beteiligten gegeben haben.

Auch der FC Brentford und der FC Chelsea sollen Interesse zeigen. Der 19-jährige Linksverteidiger wurde mit der U17 des DFB Welt- und Europameister, unterschrieb erst im Februar einen Vertrag bis 2028.

Nachdem er in der vergangenen Saison fünfmal in der Bundesliga eingesetzt wurde, wartet Kabar in dieser Spielzeit noch auf seinen ersten Einsatz. Nur zu Saisonbeginn stand er wettbewerbsübergreifend viermal im Kader, seit Ende September lief der gebürtige Bremer durchgehend für die U23 in der Regionalliga auf. Dabei steuerte er vier Tore bei.

Über eine mögliche Ablösesumme ist in dem Bericht nichts zu lesen. Auch über eine mögliche Rückkaufklausel seitens des BVB als Teil eines Deals ist nichts bekannt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ 29. Dezember, 20:31 Uhr: Mega-Preisschild wohl für Nico Schlotterbeck festgesetzt +++

Bleibt Nico Schlotterbeck beim BVB oder geht er?

Während sich die Entscheidung über eine Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags des Nationalspielers wohl weiter hinzieht, haben die "Schwarz-Gelben" offenbar ein Preisschild für den Innenverteidiger festgesetzt.

Wie die "Bild" berichtet, soll die Borussia im Falle eines Abgangs eine Ablöse von mindestens 70 Millionen Euro anstreben. Zahlreiche Topklubs sollen laut Medienberichten am DFB-Verteidiger dran sein, darunter auch der FC Bayern und Real Madrid (siehe Eintrag zuvor).

+++ 29. Dezember, 09:21 Uhr: Real Madrid wirbt offenbar um Nico Schlotterbeck +++

Im Poker um Nico Schlotterbeck meldet sich offenbar ein weiterer Weltklub an. Wie die "Bild" berichtet, steigt auch Real Madrid in das Werben um den deutschen Nationalspieler ein.

Schlotterbeck steht bei Borussia Dortmund noch bis 2027 unter Vertrag, der BVB will das Arbeitspapier mit dem 26-Jährigen unbedingt verlängern. Allerdings wird die aktuelle Situation um Schlotterbeck auch von anderen Klubs mit großem Interesse verfolgt.

Der FC Barcelona soll ebenso Interesse zeigen wie Klubs aus der Premier League, auch der FC Bayern gilt als Kandidat für eine Schlotterbeck-Verpflichtung, sollte die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano scheitern.

- Anzeige -

+++ 24. Dezember, 08:08 Uhr: Preisschild für Adeyemi? Für diese Summe kann er wohl gehen +++

Die Beziehung zwischen Karim Adeyemi und Borussia Dortmund steht vor dem Ende. Nach seinem Ausraster im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach ist die Stimmung beim Flügelstürmer am Tiefpunkt.

Nun berichtet die "Bild" von einer Summe, für die der Nationalspieler offenbar gehen darf. Demnach soll der BVB ab einer Summe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Das entspricht dem Marktwert von Adeyemi.

Allerdings: Angebote soll es noch keine geben. Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags gibt es jedoch erstmal nicht.

- Anzeige -

Borussia Dortmund: Die aktuellsten Transfers

- Anzeige -
Mehr Fußball-News
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

Neue Abseits-Regel? FIFA denkt über radikale Änderung nach

  • 30.12.2025
  • 20:13 Uhr
Starkes Sturmduo: Nicoló Tresoldi und Nick Woltemade
News

Tresoldi über Sturmpartner Woltemade: "Er ist überall gut"

  • 30.12.2025
  • 20:12 Uhr
Polizei-Besuch beim AFA-Sitz in Ezeiza
News

Erneute Razzia in Argentiniens Fußballzentrale

  • 30.12.2025
  • 19:31 Uhr
Im Achtelfinale: Ellyes Skhiri und Tunesien
News

Gruppensieg für Nigeria - Tunesien und Tansania im Achtelfinale

  • 30.12.2025
  • 19:22 Uhr
Vorzeitig abgereist: Pierre-Emerick Aubameyang
News

Afrika-Cup: Aubameyang vorzeitig abgereist

  • 30.12.2025
  • 18:21 Uhr
Lea Paulick zieht es nach Hamburg
News

HSV holt Torhüterin Paulick aus Frankfurt

  • 30.12.2025
  • 17:38 Uhr
Briggs gehört nicht mehr zum Trainerstab
News

Standardschwäche: FC Liverpool zieht Konsequenzen

  • 30.12.2025
  • 15:46 Uhr
Hecking musste Bochum im September verlassen
Artikel

Hecking kritisiert Entlassung: "Das war respektlos"

  • 30.12.2025
  • 15:30 Uhr
2025, 14 November - Al Ain, UAE - Mohamed Salah of Egypt national team, Nationalteam looks on, headshot during the FIFA friendly international team match between Egypt Nationalteam and Uzbekistan N...
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 30.12.2025
  • 15:13 Uhr
Victor Boniface wartet noch auf seinen ersten Treffer
News

Boniface vor Werder-Abschied? Entscheidung wohl fix

  • 30.12.2025
  • 15:01 Uhr