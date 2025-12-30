- Anzeige -
Neue Abseitsregelung?

FIFA für Abseits-Revolution – Gianni Infantino schlägt neue Regel vor: "Offensiver und attraktiver"

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 20:13 Uhr
  • SID
Infantino stellt sich hinter die Wenger-Idee
Infantino stellt sich hinter die Wenger-Idee© AFP/SID/ROBERTO SCHMIDT

FIFA-Präsident Gianni Infantino bringt erneut eine Reform der Abseitsregel ins Gespräch, um den Fußball offensiver und attraktiver zu machen. Statt Millimeter-Entscheidungen könnte künftig eine deutlich andere Auslegung gelten.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat abermals eine Weiterentwicklung der Abseitsregel ins Spiel gebracht. Ziel sei es, den Fußball "offensiver und attraktiver" zu gestalten, sagte der Schweizer beim World Sports Summit in Dubai.

Durch eine mögliche Regel-Revolution sollten Spielunterbrechungen "auf ein Minimum" reduziert werden.

"Wir betrachten die Abseitsregel, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat und derzeit verlangt, dass der Angreifer hinter dem letzten Verteidiger oder auf gleicher Höhe ist", sagte Infantino: "Vielleicht muss der Spieler in Zukunft vollständig vor dem Verteidiger stehen, um als abseits zu gelten."

Anders gesagt: Es gäbe kein Abseits mehr, wenn nur ein Bein oder ein Arm vor dem letzten Verteidiger ist. Im Fokus stehen etwa die zuletzt in der Bundesliga mehrfach diskutierten Millimeter-Entscheidungen durch die halbautomatische Abseitstechnologie.

Neue Abseitsregel - Wenger treibt Idee voran

Der Plan ist nicht neu, FIFA-Direktor Arsène Wenger treibt diesen schon länger voran.

Auch bei den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) steht das Thema auf der Agenda: Im Oktober hatte sich das IFAB-Beratungsgremium für "weitere Analysen und zusätzliche Tests" ausgesprochen.

Die nächste Versammlung des IFAB ist für den 20. Januar in London angesetzt.

