In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 29. Dezember, 10:25 Uhr: Real-Abgang? Rüdiger hat wohl zwei Optionen +++ Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Antonio Rüdiger bei Real Madrid aus. Stand jetzt wird der Kontrakt des Verteidigers bei den Königlichen auch nicht verlängert. Wieder und wieder fiel er zuletzt verletzt aus, kommt bis zur Winterpause nur auf sieben Pflichtspiele. Dennoch wird der 32-Jährige mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht. Laut der spanischen Zeitung "Sport" bieten sich ihm aktuell zwei Optionen: Galatasaray Istanbul und der FC Chelsea. Der türkische Klub soll schon seit Wochen an Rüdiger baggern, auch die Blues sollen eine Rückkehr ihres Ex-Spielers prüfen. Bereits von 2017 bis 2022 spielte er an der Stamford Bridge. In den vergangenen Tagen hatten spanische Medien ihn zudem mit Paris Saint-Germain und einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

+++ 23. Dezember, 22.02 Uhr: Real Madrid verleiht Endrick bis Saisonende +++ Real Madrid hat den brasilianischen Nationalspieler Endrick bis zum Saisonende an Olympique Lyon verliehen. Der spanische Rekordmeister bestätigte die Leihe mit dem französischen Erstligisten. Für das Leihgeschäft erhält Real eine Million Euro. Der 19 Jahre alte Angreifer soll in Lyon Spielpraxis sammeln, nachdem er in Madrid bislang kaum zum Einsatz gekommen war. Endrick war im Sommer 2024 von Palmeiras Sao Paulo zu den Königlichen gewechselt und gilt als eines der größten Talente seines Landes. Für die brasilianische Nationalmannschaft bestritt der Offensivspieler bereits 14 Länderspiele und erzielte drei Tore. In der laufenden Saison kam er bei Real nur sporadisch zum Zug.

+++ 23. Dezember, 09:55 Uhr: Verlässt Ex-Bayern-Profi Zirkzee England schon wieder? +++ Geht die Zeit von Joshua Zirkzee in England schon im Winter zu Ende? Laut "Corriere dello Sport" bereitet der Sportdirektor der AS Rom, Frederic Massara, ein offizielles Angebot an Manchester United vor. Dem Bericht zufolge soll eine Leihgebühr über fünf Millionen Euro und eine Kaufpflicht über 30 Millionen angedacht sein. Diese würde demnach eintreten, sollte sich der Klub für die Königsklasse qualifizieren. Der frühere Bayern-Profi kam im Sommer 2024 für 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna in die britische Metropole, seitdem kommt er aber meist über Kurzeinsätze nicht hinaus. In der aktuellen Spielzeit stehen lediglich 372 Pflichtspielminuten zu Buche. Gespräche über ein mögliches Leihgeschäft sollen noch vor Weihnachten starten. Übrigens: Medienberichten zufolge sollen auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin an dem Stürmer Interesse zeigen.

+++ 19. Dezember, 09:29 Uhr: Hat City schon Nachfolger für Guardiola im Auge?+++ Bei Premier-League-Club Manchester City wachsen die Befürchtungen um einen Abgang von Trainer Pep Guardiola im Sommer, auch wenn sein Vertrag noch bis 2027 läuft. Das berichtet "The Athletic" und beruft sich auf "zahlreiche gut informierte Quellen". Demnach wollen die City-Bosse vorbereitet sein und haben bereits einen Nachfolger im Auge: Enzo Maresca (45) vom FC Chelsea soll derzeit ganz oben auf der Liste der Trainer-Kandidaten stehen. Dafür spricht auch, dass Maresca City bereits kennt: 2020 bis 2021 trainierte er die U23, von 2022 bis 2023 war er Co-Trainer der A-Mannschaft unter Guardiola. Mittlerweile ist ein bei Chelsea Cheftrainer, gewann mit den Blues die Klub-WM und liegt in der Premier League auf Platz 4.

