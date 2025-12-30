Die Entscheidung im Falle Victor Boniface steht wohl fest. Der von Leverkusen an Bremen verliehene Stürmer muss offenbar operiert werden. Ein Abschied vom SVW steht kurz bevor. Unglücklicher kann eine Leihe für alle Beteiligten eigentlich gar nicht laufen. Victor Boniface hat für den SV Werder Bremen noch kein Pflichtspieltor erzielt und wird das auch zukünftig mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr tun. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund am 9. Januar live und kostenlos auf Joyn Laut Angaben der "Bild" ist beim schwer am Knie verletzten Angreifer nach Meinung der Ärzte eine Operation unumgänglich. Diese würde mit dem Saisonaus und gleichzeitig mit der vorzeitigen Auflösung des Leih-Vertrags einhergehen.

Bremen will offenbar kein Risiko eingehen Letztlich entscheidet natürlich noch immer Boniface selbst, ob er sich dem Eingriff unterziehen möchte, jedoch soll das für den SV Werder nicht mehr relevant sein. Selbst in diesem Szenario würde der Klub offenbar davon absehen, den von Bayer Leverkusen geliehenen Angreifer aufzustellen.

Das Risiko, dass sich der Zustand von Boniface dadurch weiter verschlechtere, sei einfach zu groß. Der Nigerianer hatte bereits vor seinem Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen zwei Kreuzbandrisse erlitten, was gewissermaßen schon als schlechtes Omen diente. Zwar zeigte der Stürmer in der Bundesliga zunächst sehr gute Leistungen, jedoch brachten ihn wiederkehrende Verletzungsprobleme bei Bayer 04 mehr und mehr aufs Abstellgleis. Im Sommer platzte ein Wechsel zur AC Mailand, weil Boniface den Medizincheck nicht bestand. Der SVW wollte daraus Profit schlagen und tütete einen Leih-Deal ein, jedoch muss man nun konstatieren, dass alle Befürchtungen eingetreten sind. Goretzka-Nachfolger: Schnürt Bayern ein Mega-Paket für ein Zweitliga-Juwel?

