Borussia Dortmund: Verletzungsschock beim BVB - Update zu Maximilian Beier

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Maximilian Beier gegen Gladbach gibt es eine erste Entwarnung. Eine offizielle Diagnose steht aber noch aus.

Aufatmen bei Borussia Dortmund: Nationalspieler Maximilian Beier hat sich beim 3:2 (3:1) gegen Borussia Mönchengladbach offenbar nicht schwerer verletzt. Wie "Sky" berichtet, liegt bei dem 22-Jährigen kein Wadenbeinbruch vor.

"Er hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen. Er ist im Krankenhaus und wird untersucht", hatte Trainer Niko Kovac erklärt und befürchtet, das Wadenbein könnte betroffen sein: "Wenn Maxi rausgeht, muss schon etwas passieren."

Laut "Sky" stehen am Montag aber noch weitere Untersuchungen an, eine offizielle BVB-Mitteilung steht noch aus. Ein Einsatz am Samstag bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim sei nicht ausgeschlossen, heißt es in dem Bericht.

Bereits in der 35. Minute musste Kovac Beier auswechseln, was sich im Nachhinein als Glück im Unglück erwies. Denn Beiers Ersatz Carney Chukwuemeka sei der "Gamechanger" gewesen, betonte der Trainer.