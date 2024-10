Mit einem 2:1 (1:0)-Arbeitssieg gegen St. Pauli eröffnete Borussia Dortmund den 7. Spieltag der Bundesliga. ran zeigt die Einzelkritik zu den BVB-Stars. Von Christoph Gailer Zum Auftakt des 7. Spieltages der Bundesliga empfing Borussia Dortmund den Aufsteiger FC St. Pauli. Die Dortmunder fuhren dabei einen 2:1 (1:0)-Arbeitssieg ein, bei dem sich kaum ein Borusse wirklich eindrücklich empfehlen konnte. Lediglich Torschütze Ramy Bensebaini, der gegen die Hamburger in die Startelf rückte, darf sich als so etwas wie ein Nutznießer des BVB-Erfolges fühlen. ran zeigt die Noten der BVB-Stars in der Einzelkritik.

Gregor Kobel Dortmunds Keeper hat erst einmal einen ruhigen Abend gegen St. Pauli, muss zunächst nur bei einem Smith-Distanzschuss nach etwa einer halben Stunde eingreifen. Turbulent wird es kurz vor der Pause, als Gregor Kobel beim vermeintlichen 1:0 der Gäste durch Guilavogui aus kurzer Distanz den Ball nur noch mit dem Fuß berühren, aber nicht mehr abwehren kann. Beim tatsächlichen 1:1 durch Smith ist der Schweizer dann ohne Chance. ran-Note: 3

Julian Ryerson Seine offensiven Vorstöße über die rechte Außenbahn kann der Norweger im Heimspiel gegen den Aufsteiger durchaus öfter mal zeigen. Nach einem solchen kommt er etwa in der 22. Minute sogar selbst zum Abschluss, prüft Guilavogui. Danach taucht Julian Ryerson wieder etwas ab, macht aber zumindest defensiv seinen Job als Rechtsverteidiger gewohnt solide. ran-Note: 3

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Waldemar Anton Der Neuzugang ist im Aufbauspiel durchaus sehr sicher in diesem Flutlichtspiel. Allzu viel lassen er und seine Abwehrkollegen gegen St. Pauli nicht anbrennen. Zudem taucht Waldemar Anton immer wieder bei offensiven Standardsituationen im gegnerischen Strafraum auf. Dabei fehlt dem Ex-Stuttgarter dann aber bei den Abschlüssen die entscheidende Präzision. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Neben Anton verteidigt einmal mehr Nico Schlotterbeck und der frühere Freiburger ist vor allem in der 25. Minute für sein Team Gold wert. Bei einem der wenigen Angriffe von St. Pauli rettet Schlotterbeck durch eine richtig starke Grätsche gegen den Schuss von Guilavogui, verhindert damit möglicherweise sogar den Führungstreffer der Hamburger. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Der Algerier rückt statt Couto neu in die Startelf des BVB und kann seine Chance nutzen. Defensiv rettet Ramy Bensebaini einige Male abgeklärt und nach vorne sorgt er über die linke Seite immer wieder für Gefahr. In der 43. Minute erzielt Bensebaini mit einem beachtlichen Kopfball aus 13 Metern den Führungstreffer für sein Team, danach wirkt er noch motivierter, seine Flanken sorgen von links immer wieder für gefährliche Abschlüsse. ran-Note: 2

Pascal Groß Der Routinier ist zunächst unauffällig, ehe er in der 24. Minute mit einem Distanzschuss für etwas Gefahr sorgt. Entscheidend ist Pascal Groß dann kurz vor der Pause mit seiner präzisen Halbfeldflanke auf Bensebaini, der das 1:0 für den BVB erzielt. Zur Pause bleibt Groß bei den Gastgebern in der Kabine. ran-Note: 3

Emre Can Dortmunds Kapitän braucht etwas, um ins Spiel zu finden, ihm unterlaufen gerade in der Anfangsphase einige Fehler, die man von ihm so nicht kennt. Nach gut einer Viertelstunde etwa verliert Emre Can im Mittelfeld ohne Not den Ball und daraus resultiert die erste Topchance der Gäste. Nach und nach stabilisiert sich der Routinier aber und spielt danach deutlich abgeklärter. Gut 20 Minuten vor dem Ende hat er vorzeitig Feierabend, Nmecha kommt für ihn ins Spiel. ran-Note: 4

Marcel Sabitzer Der österreichische Nationalspieler bekommt statt Beier eine Bewährungschance in der Startformation. Wirklich viele Aktionen hat Marcel Sabitzer bei seinem Einsatz dann aber nicht, er bleibt eher unauffällig. ran-Note: 4

Julian Brandt Im offensiven Mittelfeld soll der gebürtige Bremer gegen St. Pauli für Ideen sorgen und das macht er auch früh. Schon in der sechsten Minute bereitet Julian Brandt die erste BVB-Chance durch Guirassy stark vor, direkt nach dem Wiederbeginn hat er dann selbst die Möglichkeit per Kopf auf das zwischenzeitliche 2:0, lässt diese per Kopf aber liegen. In weiterer Folge versucht es Brandt noch mal aus der Distanz, scheitert dabei an Vasilj, ebenso in der Schlussphase aus wenigen Metern. ran-Note: 3

Donyell Malen Statt Gittens bringt BVB-Coach Sahin gegen St. Pauli den Niederländer Donyell Malen in der Startelf. Der Nationalspieler hat dann auch früh eine gute Möglichkeit, scheitert dabei aber an einem Abwehrbein der Hamburger. Auch danach wirkt Malen eher etwas unglücklich in seinen Aktionen, etwa nach einer Stunde, als er um Zentimeter das 2:0 für die Gastgeber verpasst. Gut eine Viertelstunde vor dem Ende muss er für Beier weichen. ran-Note: 4

Serhou Guirassy Die Solospitze der Borussia hat nur wenige Aktionen, aber die haben es dafür in sich. Serhou Guirassy kommt bereits in der sechsten Minute nach Brandt-Zuspiel zur ersten Topchance für den BVB. Dabei scheitert der Nationalspieler Guineas aber ebenso an Vasilj wie nach gut einer Stunde bei einer ähnlichen Szene. In der Schlussphase macht Guirassy dann per Kopf das wichtige Tor zum 2:1. ran-Note: 3

Jamie Gittens Das Talent aus England kommt zu Beginn der zweiten Halbzeit für Groß ins Spiel. Allerdings fehlen an diesem Abend auch Gittens lange Zeit die zündenden Ideen, die er in dieser Saison im Dortmunder Trikot schon zeigte. In der Schlussphase bereitet Gittens dann mit einem starken Dribbling das 2:1 von Guirassy stark vor. ran-Note: 3

Felix Nmecha Der Mittelfeldspieler darf gut 20 Minuten vor dem Spielende statt Can aufs Feld. Er fügt sich in die solide BVB-Mannschaftsleistung ein, ohne dabei allerdings großartig aufzufallen. ran-Note: 3

Maximilian Beier Der Neuzugang aus Hoffenheim kommt eine Viertelstunde vor dem Ende statt Malen in die Partie. ran-Note: ohne Bewertung