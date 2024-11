Borussia Dortmund vs. 1. FC Heidenheim live im TV und Stream - Ergebnis 4:2

Gerade als die Partie dann zum offenen Schlagabtausch wurde, bekam wiederum der BVB einen Handelfmeter zugesprochen, den Can sicher zum 4:2-Endstand verwandelte. Die Westfalen belohnen sich letztlich für eine bärenstarke Anfangsphase, während der FCH nach sechs Pflichtspielsiegen in Serie erstmals wieder verliert.

Update, 13.09., 21:20 Uhr: 4 Tore in Halbzeit 1 in Dortmund!

In einem sehr munteren Freitagabendspiel führt Dortmund zur Pause mit 3:1 gegen Heidenheim und das Ergebnis geht so auch in Ordnung. Die Schwarzgelben legten los wie die Feuerwehr und überrumpelten den Gast von der Ostalb in der starken Anfangsphase vollumfänglich.

Insbesondere Adeyemi, der an allen drei Toren beteiligt war, spielte seine Gegenspieler ein ums andere Mal schwindlig und war kaum zu stoppen. Erst nach dem 2:0 nahmen die Westfalen das Tempo dann etwas raus, nur um nach dem Anschlusstreffer durch Pieringer sofort wieder anzuziehen und binnen nicht einmal zwei Minuten den alten Abstand wiederherzustellen. Es ist ein reifer, aber auch sehr effizienter Auftritt der Hausherren, die allerdings auch nicht nachlassen dürfen. Der FCH hat bekanntermaßen vor fast exakt einem Jahr schon einmal einen Zwei-Tore-Rückstand im Signal Iduna Park aufgeholt...