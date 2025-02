Anzeige

ran hat die BVB-Spieler gegen Union Berlin benotet.

Gregor Kobel Dortmunds Keeper ist zunächst kaum gefordert, muss nach rund einer halben Stunde erstmals eingreifen, dann aber gleich richtig bi einem Flachschuss von Hollerbach. Dabei präsentiert sich Gregor Kobel hellwach, ebenso bei den wenigen weiteren Aktionen, bei denen Dortmunds Nummer 1 von seinem Team gebraucht wird. ran-Note: 2

Julian Ryerson Der Norweger kehrt nach abgesessener Sperre zurück in die BVB-Startelf und ist auch gleich beim zwischenzeitlichen 1:0 mittendrin. Seinen missglückten Schussversuch lenkt Unions Diogo Leite ins eigene Tor. Ansonsten ist Julian Ryerson solide, aber vor allem offensiv nicht so auffällig, wie man ihn ansonsten kennt. ran-Note: 3

Emre Can Der Kapitän hält die Abwehr zumeist gut zusammen, ist der gewohnt sichere Mann im Spielaufbau des BVB. In der 59. Minute hat er etwas Glück bei einem Klärungsversuch im Fünfmeterraum, dass er das Leder dabei genau seinem am Boden liegenden Keeper Kobel in die Hände schiebt und eben nicht ins eigene Tor. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Auch Cans Nebenmann macht gegen Union einen soliden Job im Abwehrzentrum. Nico Schlotterbeck nimmt vor allem Unions Stürmer Hollerbach fast vollständig aus dem Spiel, agiert in den Zweikämpfen konsequent. Nur mit dem ein oder anderen Stellungsfehler fällt der Nationalspieler zwischendrin negativ auf. ran-Note: 3

Marco Reus und Co.: Deutsche in der MLS in der Saison 2025 1 / 21 © Imago Die deutschen MLS-Spieler in der Saison 2025

In Amerika startet die MLS-Saison. Nach der großen Ankunft von Marco Reus im vergangenen Jahr sind in der US-Liga auch in dieser Saison wieder unzählige deutsche Profis unter Vertrag. Alleine in St. Louis spielen sechs von ihnen. Die meisten sind bekannte Gesichter aus 1. oder 2. Bundesliga. ran verschafft einen Überblick. © IMAGO / RHR-Foto/SID/IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO Timo Baumgartl (Innenverteidiger - St. Louis City SC)

Neu in der Liga sind von den deutschen Profis nur zwei. Einer davon, der Ex-Schalke- und Union-Spieler. Nach seiner eher unbefriedigenden Zeit im Ruhrpott unterschrieb der ehemalige Bundesliga-Verteidiger für zwei Saisons in den USA. © POOL/AFP/SID/GUNTER SCHIFFMANN Alexander Hack (New York Red Bulls)

Der zweite Neue ist Alexander Hack. Das Mainzer-Urgestein spielte dort bis 2023 und wechselte danach in den Nahen Osten. Nach einer Saison war er zuletzt vertragslos und schließt sich nun den New Yorkern an. Auch er unterzeichnete für zwei Spielzeiten. © IMAGO/Sven Simon Marco Reus (Offensives Mittelfeld - Los Angeles Galaxy)

BVB-Legende Marco Reus spielt seit vergangener Saison für Los Angeles Galaxy. Bei den Kaliforniern ist der 35-Jährige noch bis zum Ende der Saison 2026 unter Vertrag. Dort kickt er unter anderem mit dem Ex-Schalker Maya Yoshida und dem einstigen Barca-Juwel Riqui Puig zusammen. © Getty Oliver Semmle (Torwart - Philadelphia Union)

Der 25-Jährige ist im Sommer 2018 in die Vereinigten Staaten gereist, um aufs College zu gehen. Dafür verließ er die zweite Mannschaft des Karlsruher SC. Nach seinem Wechsel vom amerikanischen Zweiligisten Louisville City zum MLS-Team Philadelphia Union im zurückliegenden Jahr, steht er vor seiner zweiten Saison. © Imago Kai Wagner (Linker Verteidiger - Philadelphia Union)

Mit einem geschätzten Marktwert in Höhe von fünf Millionen Euro gehört Wagner zu den wertvollsten Deutschen in der MLS. Über die Jugend des SSV Ulm, die zweite Mannschaft von Schalke 04 und den Würzburger Kickers ging es für den 27-Jährigen 2019 in die MLS. In 215 Spielen für Philadelphia legte er 44 Tore auf und erzielte acht selbst. Funfact: Er ist der Schwager von Pierre-Michel Lasogga. © IMAGO/USA TODAY Network Marcel Hartel (Zentrales Mittelfeld - St. Louis City SC)

Für den ehemaligen Unioner ist St. Louis nicht nur die erste Station in den USA, sondern sogar die erste außerhalb Deutschlands. Zuletzt führte er St. Pauli als einer der Leistungsträger in die Bundesliga. In seinem neuen Team trifft Hartel neben fünf Landsmännern auch auf Ex-BVB-Keeper Roman Bürki, der ihn als Kapitän aufs Feld führt. © Getty Fabian Herbers (Rechtsaußen - CF Montreal)

Herbers ist schon eine lange Zeit in den USA. 2013 verließ er den VfL Rhede und wurde immer wieder rund um die MLS verliehen. 2018 fand er mit Chicago Fire seine längste Station. Vor der aktuellen Saison ging es für ihn weiter nach Montreal, Kanada (a,0uch Teil der MLS). Durch den Podcast "Gemischtes Hack" fand er hierzulande auch größere Bekanntheit. © IMAGO/USA TODAY Network Lawrence Ennali (Linksaußen - Houston Dynamo FC)

In seine erst zweite Saison geht der Offensiv-Akteur Lawrence Ennali. Houston überwies vor einem Jahr 2,75 Millionen Euro an Podolski-Klub Gornik Zabrze. In seiner Debüt-Saison reichte es lediglich für zwei Liga- sowie drei Pokal-Einsätze, wobei ihm ein Tor gelang. Diese Saison soll der 22-Jährige voll durchstarten. © Getty Eduard Löwen (Zentrales Mittelfeld - St. Louis City SC)

Aus der Jugend des 1. FC Kaiserslautern zog es Löwen über Saarbrücken und Nürnberg zu Hertha BSC, dem FC Augsburg und dem VfL Bochum. Er galt lange bei vielen Bundesligisten als starker Spieler für das Mittelfeld. Seit 2022 ist er in der MLS, spielte in 66 Partien und erzielte dabei 13 Treffer, 16 bereitete er vor. © Getty Ben Lundt (Torwart - St. Louis City SC)

Der 28-jährige ist eher ein No-Name und nur den krassen Fußball-Experten bekannt. 2015 verließ er die zweite Mannschaft von Hertha BSC und wechselt seither fröhlich durch die Teams der USA. Aktuell ist er mit Löwen zusammen bei St. Louis City SC und kommt auch erst auf vier Spiele in der MLS. Dabei kassierte der Keeper elf Gegentore. © IMAGO/USA TODAY Network Morris Duggan (Innenverteidiger - Minnesota United FC)

Der Marktwert des Abwehr-Spezialisten ist mit lediglich 75.000 Euro der niedrigste aller deutschen MLS-Akteure, doch der gebürtige Münchner steht wohl erst vor seinem Durchbruch. Seit Ende Juni des vergangenen Jahres gehört Duggan zumindest zum Profikader, Einsätze sind allerdings Mangelware. Ein weiterer Minnesota-Mitspieler: Ex-Augsburger Kelvin Yeboah. © Getty Jasper Löffelsend (Zentrales Mittelfeld - San Diego FC)

Er lebt den Traum! Der 26-Jährige stammt gebürtig aus Köln, doch kam in Deutschland nie über ein gewisses Niveau hinaus. TV Herkenrath, SV Straelen, Bonner SC, Hennef 05 und Wegberg-Beeck lauteten die Stationen hierzulande. In der MLS macht sich Löffelsend immer mehr einen Namen und wechselte im Dezember von Colorado nach San Diego. © Getty Images Noel Caliskan (Zentrales Mittelfeld - Real Salt Lake City)

Ein Zweikampf mit Lionel Messi - das wäre im Dress von Ex-Klub Düsseldorf wohl nicht möglich gewesen. Nach dem Kurzeinsatz gegen Inter Miami in der vergangenen Saison verbrachte der 23-jährige Mittelfeld-Akteur allerdings die meisten Partien auf der Ersatzbank. Ab und zu kommt Caliskan dafür für Drittligist Real Monarchs SLC zum Einsatz. © Getty Tim Leibold (Linker Verteidiger - Sporting Kansas City)

Stuttgart, Nürnberg, Hamburg - Leibold war in Deutschland für namhafte Klubs im Einsatz. 2023 wagte er den Sprung über den großen Teich und ist einer von drei Deutschen bei Sporting Kansas City. Er wurde sofort Stammspieler und ist auf der linken Bahn gesetzt. © Imago Robert Voloder (Innenverteidiger - Sporting Kansas City)

Der gebürtige Frankfurter besetzt die defensive Zentrale und ist einer von Leibolds Mitspielern. Der 23-jährige Linksfuß war in der Jugend bei der SGE, aber auch bei der SG Rosenhöhe Offenbach oder dem FSV Frankfurt. Den Profi-Traum versuchte er letztendlich beim 1. FC Köln. Kurios: NK Maribor kaufte Voloder für 100.000 Euro den Kölnern ab, nur um ihn 18 Tage später (!) für 1,8 Millionen Euro nach Kansas City zu verkaufen. © Imago Erik Thommy (Offensives Mittelfeld - Sporting Kansas City)

Der dritte Deutsche bei der Mannschaft aus Kansas City ist der feine Rechtsfuß. In 96 Bundesliga-Partien erzielte er neun Tore und legte 14 auf. Er spielte für den FC Augsburg, den 1. FC Kaiserslautern und den VfB Stuttgart. 2022 zog es ihn ablösefrei in die MLS. In 76 Spielen traf der 30-Jährige bereits 15-mal und kommt auf zwölf Vorlagen. © IMAGO/USA TODAY Network Cedric Teuchert (Mittelstürmer - St. Louis City SC)

Das Nürnberg-Eigengewächs landete mit Zwischenstationen auf Schalke, sowie bei Hannover und Union in Nordamerika. In seiner letzten Spielzeit traf der Knipser auf Ligaebene elf Mal für die Hannoveraner. Für St. Louis netzte er in seiner Premierensaison fünf Mal und legte vier Treffer auf. © Imago Prince Osei Owusu (Mittelstürmer - CF Montreal)

2013/2014 wurde Owusu in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest mit 23 Toren Torschützenkönig. 2019/2020 gewann er mit dem TSV 1860 München den Landespokal in Bayern. Nach vielen Wechseln (Stuttgart, Hoffenheim, Bielefeld, Paderborn, Aue) ist er seit zwei Jahren in der MLS. Nach seiner Station in Toronto zog es ihn weiter zu CF Montreal (beides Kanada). In der 2. Bundesliga schoss er in 83 Spielen elf Tore und legte vier auf. © ZUMA Press Wire Jannes Horn (Innenverteidiger - St. Louis City SC)

Auf Leihbasis wechselt der 27-Jährige für ein Jahr, bis Juni 2025, nach Missouri, zudem sicherte sich der Klub eine Kaufoption. Horn ist noch bis 2026 an den 1. FC Nürnberg gebunden. Als Meister mit dem 1. FC Köln schaffte es der gebürtige Braunschweiger auch in die Bundesliga. In St. Louis trifft er auf fünf weitere deutsche Spieler. © Getty Hany Mukhtar (Offensives Mittelfeld - Nashville SC)

Der bisherige deutsche Star der Liga. Wurde 21/22 zum MVP gewählt und wurde dabei mit 23 Treffern Torschützenkönig. 12/13 war er mit Hertha BSC Zweitligameister, 2014 mit der deutschen U19 Europameister, 14/15 mit Benfica Lissabon Meister in Portugal, 15/16 gewann er mit Red Bull Salzburg das österreichische Double und 17/18 mit Bröndby den dänischen Pokal. Seit 2020 ist er der Top-Spieler in Nashville.

Ramy Bensebaini Für den algerischen Nationalspieler geht statt Winter-Neuzugang Svensson zurück in die Startelf. Der Linksverteidiger ist zunächst gar nicht so auffällig, vor allem kommt er nur selten zu seinen bekannten Vorstößen. Allerdings zeigt er vor dem Tor zum 2:0 seine Klasse, erobert den Ball überragend am gegnerischen Strafraum. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer Auf der Doppelsechs räumt der Österreicher gewohnt kampf- und laufstark auf. Allerdings kann Marcel Sabitzer nach vorne nicht wirklich viele Akzente im spielerischen Bereich setzen. ran-Note: 4

Pascal Groß Neben Sabitzer ist Pascal Groß gegen Union der deutlich auffälligere Sechser. Nach einer halben Stunde trifft er zunächst aus kurzer Distanz die Latte, kurz vor der Pause leitet der Routinier durch eine Maßflanke genau auf den Kopf von Guirassy das 2:0 perfekt ein. Beim zweiten Guirassy-Tor assistiert Groß ebenso wie bei dessen viertem mit einem präzisen Zuspiel. ran-Note: 1

Karim Adeyemi Der BVB-Flügelflitzer ist vor allem in der ersten Halbzeit durchaus ein Aktivposten, hat etwa einen geblockten Schussversuch in der 24. Minute, bereitet kurz später den Groß-Lattenschuss vor. Danach aber fällt Karim Adeyemi nicht mehr sonderlich groß auf, er ist zwar bemüht, kann aber gegen zumeist tiefstehende Köpenicker seine Antrittsschnelligkeit nur selten einbringen. In der Schlussphase hat er noch einen Pfostenschuss aus kurzer Distanz. ran-Note: 3

Giovanni Reyna Coach Niko Kovac gibt dem US-Amerikaner auf der Zehn statt Julian Brandt eine Chance – aber die kann Giovanni Reyna nicht nützen. Der Spielmacher ist nicht sonderlich gut eingebunden in die Aktionen der Dortmunder, so gelingt es ihm auch kaum, von seiner zentralen Position heraus das Spiel zu lenken. In der 69. Minute wird er ausgewechselt. ran-Note: 4

Manchester City vor Umbruch: Diese Stars könnten den Klub verlassen 1 / 10 © 2025 Getty Images Manchester City vor Umbruch: Diese Stars könnten den Klub verlassen

Pep Guardiola war in den vergangenen Jahren vom Erfolg verwöhnt. Sechs Premier-League-Titel konnte er gewinnen, die Erfolgsgeschichte gipfelte im Jahr 2023, als die Citizens das Triple holten . Nun taumelt der Scheich-Klub und plant laut "Daily Mail" und "Manchester Evening News" die Trennung von langjährigen Leistungsträgern. ran zeigt die Liste. © PGS Photo Agency Mateo Kovacic

Der erste im Bunde ist demnach Mateo Kovacic. Der Kroate war 2023 von Ligakonkurrent Chelsea FC gekommen und rotierte in insgesamt 76 Einsätzen für City immer wieder zwischen der Startelf und der Rolle des Einwechselspielers hin und her. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers läuft noch bis 2027. © Offside Sports Photography Matheus Nunes

Auch Matheus Nunes kam von einem Ligarivalen. Sein Weg zu den Citizens führte über die Wolverhampton Wanderers. Er kam vor der laufenden Saison und unterschrieb bis 2028. Wenn er spielte, dann nur selten auf seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld. Oftmals setzte Guardiola ihn als Außenverteidiger ein. Nach nur einem Jahr soll es für ihn anderswo weiter gehen. © Alterphotos John Stones

Der englische Nationalspieler war wie Pep Guardiola im Sommer 2016 gekommen. Seither machte er 277 Pflichtspiele für die Skyblues und war durchaus eine tragende Säule in den erfolgreichen Jahren. In der laufenden Saison fehlt Stones immer wieder verletzungsbedingt. Sein Vertrag läuft noch bis 2026, trotzdem will man sich von dem Innenverteidiger wohl schon in diesem Sommer trennen. © Action Plus Rico Lewis

Das Eigengewächs feierte seinen ersten Einsatz im August 2022. Der rechte Verteidiger konnte sich phasenweise durchsetzen, allerdings nie wirklich nachhaltig. Trotz allem brachte er es seit seinem Debüt auf 83 Profi-Einsätze unter Pep Guardiola. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. © AFLOSPORT Bernardo Silva

Der Portugiese kam im Sommer 2017 und galt seither als Guardiolas Allzweck-Waffe. Er ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, spielte allerdings oft auf den offensiven Flügelpositionen sowie teilweise als Stürmer. Er kommt auf 390 Einsätze in seiner Zeit in England. Der 30-jährige Linksfuß steht als Stammspieler oft auf dem Feld. Sein Vertrag ist noch bis 2026 datiert. © NurPhoto Jack Grealish

Der Flügelspieler aus England ist der Rekordeinkauf des Klubs. 2021 bezahlte man 117,5 Millionen Euro an Aston Villa. Seitdem kommt er auf 149 Einsätze, in denen er 16 Tore und 23 Vorlagen beisteuerte. Seine auffälligsten Auftritte hatte er in der Triple-Saison 22/23. Er ist vertraglich noch bis 2027 gebunden. © AFLOSPORT Ederson

Im Sommer 2017 kam der brasilianische Schlussmann nach England und absolvierte seither 358 Spiele im Trikot von Manchester City. Er gilt als moderner Torwart und war jahrelang ein starker Rückhalt für die Skyblues. In dieser Saison ist er aber immer wieder mit Stellungsfehlern aufgefallen. Nun soll auch bei ihm Schluss sein, obwohl sein Vertrag noch bis nach der kommenden Saison läuft. © Shutterstock Ilkay Gündogan

Der ehemalige deutsche Nationalspieler führte die Citizens als Kapitän zum Triple und verabschiedete sich danach in Richtung Barcelona. Von dort kam er nach nur einer Saison wieder. 2016 kam er mit Pep Guardiola zusammen nach England und spielte 339 Mal im Trikot von Manchester City. Sein Vertrag läuft am Saisonende ohnehin aus. © Photo News Kevin De Bruyne

Der wohl einflussreichste Spieler unter Pep Guardiola ist der Belgier Kevin De Bruyne. Er kam 2015 schon vor Guardiola und spielte - wenn er fit war - immer unter dem Spanier. Insgesamt 408 Spiele machte er und sammelte 278 Torbeteiligungen, zudem trägt er die Kapitänsbinde. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft ebenfalls nach der Saison aus.

Maximilian Beier Gegen Union darf der Neuzugang aus Hoffenheim statt Gittens links am Flügel ran und hat zunächst zumindest den ein oder anderen Abschluss. Dabei fehlt Maximilian Beier aber entweder noch Präzision oder Geschwindigkeit, so bleibt er erst einmal ohne Tor. Allerdings beweist er kurz vor Schluss mit seiner uneigennützigen Vorlage zum 4:0 für Guirassy seinen Mannschaftsgeist und sorgt mit dem Kopfball-Tor zum 6:0 für den Endstand. ran-Note: 2

Serhou Guirassy Für den Mittelstürmer dauert es rund eine halbe Stunde, bis er überhaupt mal einen brauchbaren Ball bekommt. Als das dann der Fall ist, zeigt Serhou Guirassy seine ganze Klasse, erzielt in der 40. Minute per Kopf das zweite BVB-Tor. Kurz nach dem Wiederbeginn verpasst er dann noch Doppelpack, aber das holt er später nach, in der 76. Minute erzielt er das 3:0 – die Krönung eines gelungenen Auftritts des Stürmers aus Guinea. ran-Note: 1

Carney Chukwuemeka Der Leihspieler von Chelsea kommt in der 69. Minute ins Spiel. Carney Chukwuemeka fügt sich ins zu diesem Zeitpunkt souveräne Spiel des BVB ein. ran-Note: 3

Daniel Svensson In den letzten 20 Minuten darf der Winter-Neuzugang statt Bensebaini mitwirken. Er spielt solide, ist aber an keinem der Dortmunder Treffer direkt beteiligt, die nach seiner Einwechslung noch fallen. ran-Note: 3

Bundesliga-Transfergerüchte: Wildert Eintracht Frankfurt für einen neuen Offensiv-Spieler bei der Konkurrenz? 1 / 11 © Steinsiek.ch Ritsu Doan (SC Freiburg)

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsaußen könnte Eintracht Frankfurt offenbar im Breisgau fündig werden. Laut Informationen der "Sport Bild" steht Ritsu Doan (rechts) vom SC Freiburg auf der Liste der SGE. Der 26-jährige Japaner hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Neben Doan sollen auch Dilane Bakwa (RC Straßbourg) und Nicolas Kühn (Celtic Glasgow) Kandidaten sein. © Eibner Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Holt Eintracht Frankfurt den Nachfolger von Omar Marmoush von einem Konkurrenten? Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen der SGE den Mittelstürmer Mohamed Amoura als perfekten Marmoush-Ersatz auserkoren. Aktuell steht der Algerier in Diensten des VfL Wolfsburg, ist aber nur von Union St. Gilloise ausgeliehen. Der VfL hat eine Kaufoption. Amoura kommt in dieser Saison auf je neun Treffer und Vorlagen. © 2024 Getty Images Guillaume Restes (FC Toulouse)

Der FC Bayern beschäftigt sich trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig offenbar mit einem weiteren Torwarttalent. Wie die "Bild" berichtet, beobachtet der Rekordmeister aktuell Guillaume Restes vom FC Toulouse. Der 19-Jährige ist Stammkeeper des Ligue-1-Klubs, mit Bayerns Michael Olise gewann er im Vorjahr Olympia-Silber in Paris. Mit Toulouse triumphierte er 2023 im französischen Pokal. © Laci Perenyi Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Wird Hugo Ekitike bei Eintracht Frankfurt der nächste Omar Marmoush? In Sachen Ablöse ist das gut möglich, denn wie die "Bild" berichtet, liegt sein Preisschild bereits jetzt bei 80 Millionen Euro. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2029, und wie es heißt, sieht der Plan mit dem Stürmer vor, dass er noch eine Saison, also bis 2026, bei den Hessen spielt. In dieser Spielzeit steht er in der Liga bei zwölf Toren und drei Vorlagen. © Sven Simon Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

Innenverteidiger Jonathan Tah hat angeblich einen neuen Verein. Wie die spanische "El Mundo Deportivo" schreibt, hat sich der Nationalspieler für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Der Vertrag von Tah läuft im Sommer aus, ein Wechsel zu Barca wäre demnach ablösefrei möglich. Fix ist der Wechsel noch nicht, vor allem muss Barcelona vorher Spieler loswerden, um den Nationalspieler überhaupt registrieren zu können. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Laut dem Portal "Caught Offside" plant Manchester City im Sommer einen Großangriff auf Bayer Leverkusen. Demnach stehen zwei Spieler im Visier der "Skyblues". Dabei soll es sich einerseits um Florian Wirtz, um den Bayern-Patron Uli Hoeneß jüngst auch wieder gebuhlt hatte, handeln. Die Konkurrenz ist aber groß, auch Real Madrid und der FCB sollen den Offensivspieler auf dem Zettel haben. Zudem... © 2025 Getty Images Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

... steht offenbar auch Jeremie Frimpong auf der Wunschliste von ManCity-Coach Pep Guardiola. Bei beiden Spielern sollen die Chancen trotz anderer Interessenten - auch um den rechten Schienenspieler gab es in der Vergangenheit immer wieder Wechselgerüchte - sehr gut stehen. Günstig wäre der Doppel-Transfer aber keinesfalls. So soll der amtierende englische Meister bereit sein, 170 bis 200 Millionen Euro an den Rhein zu überweisen. © IMAGO/NurPhoto Mohamed Salah (FC Liverpool)

Beim FC Bayern dürfte sich im kommenden Sommer einiges in Sachen Kader tun. Vor allem auf den Flügeln gibt es diverse Kandidaten für einen Abgang. Als mögliche Neuverpflichtung kommt laut "Sky" auch Mohamed Salah infrage. Der Superstar des FC Liverpool ist im Sommer ablösefrei, eine Vertragsverlängerung kam bisher nicht zustande. © IMAGO/Shutterstock Mohamed Salah (FC Liverpool)

In diesem Fall werde sich "Bayern sicherlich mit Salah beschäftigen". Einfach wäre ein Wechsel aber sicherlich nicht zu verwirklichen. Dem Vernehmen nach verdient der Offensivspieler bei den Reds rund 22 Millionen Euro pro Jahr, dazu dürfte im Falle eines Wechsels ein üppiges Handgeld kommen. Zudem sind diverse Klubs aus Saudi-Arabien an dem 32-Jährigen interessiert, die hohe Summen deutlich leichter stemmen können. © IMAGO/Seskim Photo TR Filip Kostic (Fenerbahce Istanbul)

Der frühere Frankfurter Europa-League-Sieger Filip Kostic könnte wohl bald wieder in der Bundesliga kicken. Wie unter anderem das serbische Portal "sportvesti" berichtet, soll der 32-Jährige das Interesse von Union Berlin auf sich gezogen haben. Dem Bericht nach seien Verantwortliche der Köpenicker bei Kostic‘ aktuellem Verein Fenerbahce Istanbul vorstellig geworden, um einen möglichen Transfer auszuloten. Allerdings ... © 2022 Getty Images Filip Kostic (Fenerbahce Istanbul)

... könnten sich die Verhandlungen doch etwas schwieriger gestalten, denn der Serbe ist aktuell nur an Fenerbahce Istanbul ausgeliehen, sein Stammverein ist nach wie vor Juventus Turin. Demnach müsste Union wohl auch mit den Italienern noch eine Einigung erzielen. Zudem kommt Kostic während seiner bisherigen Leihe zu Fener unter Star-Trainer Jose Mourinho zu sehr regelmäßigen Einsätzen.

Yan Couto Kommt in der 85. Minute für Sabitzer ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Salih Özcan Kommt in der 85. Minute für Sabitzer ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung