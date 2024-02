Anzeige

Nach zwei 1:1-Unentschieden in Folge will der BVB gegen die TSG 1899 Hoffenheim endlich wieder einen Sieg einfahren. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

1:1 in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg und 1:1 gegen die PSV Eindhoven im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League: Folgt für den BVB nun das dritte Remis in Folge? Gegen die TSG aus Hoffenheim steht der aktuelle Vizemeister unter Druck.

In der Tabelle hat der BVB bereits sechs Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart, von hinten macht RB Leipzig Druck. Die Dortmunder können also jeden Sieg im Kampf um die Champions-League-Qualifikation gebrauchen.

Nicht mithelfen kann dabei Niklas Süle. Der Verteidiger fällt laut "Ruhr Nachrichten" für die Begegnung aus, nachdem er bereits in der Königsklasse aufgrund einer Erkrankung gefehlt hatte.

Immerhin: Karim Adeyemi steht nach überstandenen muskulären Problemen wieder zur Verfügung, auch Julien Duranville wurde erstmals seit Mai 2023 wieder in den Kader berufen.