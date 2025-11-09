Borussia Dortmund: Zoff zwischen Stars und Kritik an Trainer Niko Kovac - Ärger beim BVB?

Trotz Tabellenplatz drei soll es bei Borussia Dortmund hinter den Kulissen rumoren: Beim Remis in Hamburg gerieten Spieler aneinander - und auch Trainer Niko Kovac soll in der Kritik stehen.

Beim 1:1 gegen den HSV verspielte der BVB den bereits sicher geglaubten Sieg und kassierte in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Ein Stimmungskiller: Die Vereinsbosse kritisierten die Mannschaft deutlich, während sich die Spieler offenbar gegenseitig Vorwürfe machten. Die Probleme des BVB, die zuvor durch stabile Ergebnisse verdeckt worden waren, traten nun offen zutage.

Trainer Niko Kovac zeigte sich nach dem Spiel sichtlich verärgert: "Wir sind sauer und enttäuscht. Wir haben zum Schluss nicht das gemacht, was ich mir vorgestellt habe. Ich sage immer: Keine Ecken, keine Freistöße, keine Flanken und dann gibt es keine Probleme."