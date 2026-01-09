Zum Auftakt ins Jahr 2026 trennten sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund mit einem spektakulären 3:3 (1:1)-Unentschieden. ran zeigt die Stimmen zum Spiel. Borussia Dortmund musste sich zum Auftakt ins Fußballjahr 2026 am Freitagabend auswärts bei Eintracht Frankfurt mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden begnügen. Dabei hatte die Elf von Niko Kovac bei dessen Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sogar noch Glück, überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Bundesliga: Auch Bremen-Spiel abgesagt - welche Partien noch betroffen sind

Donald Trump kritisiert: Bundesliga-Trainer knöpft sich US-Präsident wegen Grönland vor Denn in der Nachspielzeit erzielte zunächst der Ex-Dortmunder Mahmoud Dahoud das 3:2 für die Eintracht, ehe Carney Chukwumueka in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 3:3 traf und damit Dortmund ein Remis rettete. Nach dem Spiel gab es beim BVB nicht nur Frust über den verspielten Sieg, sondern auch über ein hartes Foulspiel an Nico Schlotterbeck, das nur mit Gelb geahndet wurde. ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: SAT.1) Felix Nmecha (Borussia Dortmund): "Das ist eigentlich ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Frankfurt hat die Tore auch nicht so richtig herausgespielt, aber am Ende müssen wir dennoch froh sein, nicht verloren zu haben. Dennoch können wir positive Dinge aus diesem Spiel mitnehmen." Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt): "Es ist ein unglaubliches Gefühl, schon bei meinem Debüt gegen eine solche Topmannschaft zu treffen. Als ich allein aufs Tor gezogen bin, war ich vor der Kulisse zuerst mal überfordert, dann habe ich den Ball aber doch reingemacht. Es freut mich einfach, dass ich getroffen habe. Ich gehe heute glücklich schlafen, falls ich überhaupt schlafen kann."

Robin Koch (Eintracht Frankfurt): "Wir wollten gewinnen und waren nahe dran. Natürlich fühlt sich das jetzt bitter an. Aus dem Spiel nehmen wir den Einsatz, die Leidenschaft mit und wollen das am Dienstag wieder zeigen. Alle haben sich heute bei uns reingehauen." Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund): "Die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen. Wir hätten das Spiel schon vorzeitig entscheiden müssen. Wir haben den Gegner in der zweiten Halbzeit schön in der Tiefe bespielt. Mit der Offensivleistung bin ich zufrieden. Aber man muss das Spiel kontrollieren und auch dadurch entscheiden, dass man hinten alles wegverteidigt. Wir müssen solche Spiele gewinnen, wenn man den Anspruch einer Topmannschaft hat. Nach Führungen haben wir schon einige Punkte in dieser Saison liegen gelassen." Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) über das harte Foul von Arnaud Kalimuendo an Nico Schlotterbeck: "Alles über dem Sprunggelenk ist Rot, das ist die Regel. Also ist das für mich klar Rot. Der Frankfurter Spieler geht deutlich höher rein in das Bein von Schlotterbeck und rutscht dann ab. Aber Schlotterbeck ist hart im Nehmen." Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): "Ich bin nicht zufrieden, obwohl wir spät noch den Ausgleich geschossen haben. Wir haben nach dem 2:1 leider zu schnell den Ausgleich kassiert. "

BVB - Felix Nmecha sauer nach Remis: "Müssen gewinnen"

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) über das harte Foul von Arnaud Kalimuendo: "Auf dem Feld war es schon schmerzhaft. Von der Intensität war ich mir auch sicher, dass es eine Rote Karte war." Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) vor dem Spiel: "Frankfurt war meine erste Station in der Bundesliga. Hier habe ich mein Herz verloren." Dino Toppmöller (Trainer Eintracht Frankfurt) vor dem Spiel: "2025 war ein sensationell gutes Jahr für Frankfurt. Allerdings war es die letzten Wochen vor der Winterpause nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben. Mental und körperlich fehlten uns auch durch Verletzungen etwas die Kräfte." Dino Toppmöller (Trainer Eintracht Frankfurt) vor dem Spiel über Winter-Neuzugang Younes Ebnoutalib: "Younes hat eine herausragende Hinrunde in Elversberg gespielt. Wir hatten ihn lange auf dem Schirm und wollten ihn unbedingt verpflichten. Er hat eine gute Körperlichkeit, geht gut in die Tiefe. Ich hoffe auch, dass wir heute Räume hinter der Kette bekommen, bei denen er dann seine Stärken ausspielen kann.“

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate" 1 / 11 © The Graylyn Estate "The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest

Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate". © The Graylyn Estate Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar

Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels. © The Graylyn Estate Bauten im Südstaaten-Stil

Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können. © The Graylyn Estate Turmbauten als Hingucker

Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker. © Wake Forest Athletics Training auf dem Gelände der Wake Forest University

Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons. © Wake Forest Athletics Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor

Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer. © Wake Forest Athletics Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden

Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich. © Wake Forest Athletics Drei Trainingsplätze für das DFB-Team

"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann. © Wake Forest Athletics DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um

Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf. ©WFU/Ken Bennett Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?

In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. © Wake Forest Athletics Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem

Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.