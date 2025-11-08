Anzeige

Und als Manuel Neuer beginnt, den Punktgewinn bei Union Berlin durch ein Tor in der Nachspielzeit als moralischen Sieg zu verkaufen, kommt er gleich auf den Punkt. "Und", sagte er: "Wir haben den Vorsprung ausgebaut."

Bayern patzt - und ist doch der Gewinner Es ist mal wieder das alte Übel der Bundesliga: Der FC Bayern patzt, baut seine Siegesserie nach neun Bundesliga-Erfolgen zum Auftakt der Saison nicht aus, spielt erstmals Unentschieden – und geht doch als der Gewinner des 10. Spieltags hervor. So wird das nichts mit dem von vielen Fans und Beobachtern herbeigesehnten engen Titelkampf. Denn: Wieder einmal nutzt die Konkurrenz aus Leipzig und Dortmund die Fehler der Münchner nicht. RB Leipzig verliert bei 1899 Hoffenheim, Dortmund verspielt den Sieg in Hamburg. Zwei hochambitionierte Mannschaften, die sich zum wiederholten Male unclever anstellen. Sechs bzw. sieben Punkte beträgt der Rückstand nun. Es hätten nur noch drei bzw. fünf sein können. Die Bayern hingegen sind da, wenn es drauf ankommt. Mit Ausnahme der Leverkusener Gigantensaison vor eineinhalb Jahren.

Selbst als der FC Bayern unter Thomas Tuchel den Dortmundern 2023 den Titel auf dem Silbertablett servierte, patzte der BVB am letzten Spieltag gegen Mainz, die Münchner selbst siegten mit 2:1 in Köln. Es ist ein sich ständig wiederholendes Muster. So geht das inzwischen seit 2013.