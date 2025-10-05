Eugen Polanski bleibt vorerst Trainer der kriselnden Gladbacher. Diese Nachricht verkündet er selbst.

Eugen Polanski bleibt vorerst Trainer des kriselnden Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. "Ich darf nach der Länderspielpause auch bei Union auf der Bank sitzen und das Team betreuen", sagte Polanski auf der Pressekonferenz nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg: "Dementsprechend freue ich mich auf die Aufgabe."

Die Unterstützung aus der Mannschaft, dem Trainerteam und der Geschäftsführung sei "sehr, sehr gut. Die spüre ich, die kriege ich mit", sagte Polanski: "Es sind noch zwei Wochen bis Union, währenddessen finden wahrscheinlich noch Gespräche statt. Für mich liegt der Fokus erstmal auf der Länderspielpause, in der wir uns mit den verbliebenen Spielern etwas erarbeiten wollen."

Polanski war vom mittlerweile zurückgetretenen Sport-Geschäftsführer Roland Virkus als Nachfolger von Gerardo Seoane aus der U23 der Borussia hochgezogen worden. Bei Bayer Leverkusen (1:1) und gegen die Freiburger gab es in der Bundesliga zumindest jeweils einen Punkt, dazwischen lag das teils desaströse 4:6 gegen Eintracht Frankfurt.