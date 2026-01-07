boxen
Agit Kabayel vs. Damian Knyba: Wer überträgt den Boxkampf im TV und Stream? Deutscher gewinnt!
- Aktualisiert: 10.01.2026
- 23:10 Uhr
Im Schwergewicht kommt es zum Boxkampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba. So verfolgt ihr den Kampf im TV und Livestream.
Update, 10.01., 23:05 Uhr: Kabayel siegt per TKO
Der WM-Traum lebt: Deutschlands Box-Hoffnung Agit Kabayel hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und darf auf einen baldigen WM-Kampf im Schwergewicht hoffen. Der 33 Jahre alte Bochumer besiegte in Oberhausen den Polen Damian Knyba durch technischen K.o. in der dritten Runde und verteidigte den Titel des WBC-Interimsweltmeisters erfolgreich.
So seht ihr den Boxkampf live
Am 10. Januar 2026 trifft Agit Kabayel in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen auf den Polen Damian Knyba.
Es ist der erste große Boxkampf des Jahres in Deutschland und zugleich Kabayels Rückkehr vor heimischem Publikum.
Der Bochumer stand zuletzt im Februar in Riad im Ring und gewann dort gegen Zhilei Zhang durch K.o. in der sechsten Runde. Mit seinem 26. Sieg im 26. Profikampf sicherte sich Kabayel den WBC-Interimstitel im Schwergewicht.
Diesen Gürtel verteidigt Kabayel nun gegen Knyba, der ebenfalls ungeschlagen ist und mit 17 Profisiegen anreist.
Agit Kabayel vs. Damian Knyba im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet der Boxkampf statt?
- Kampf: Agit Kabayel vs. Damian Knyba
- Wettbewerb: Boxen, Schwergewicht
- Datum: Samstag, 10.01.2026
- Uhrzeit: ab 19 Uhr
- Austragungsort: Rudolf Weber Arena (Oberhausen)
Wann beginnt das Main Event Kabayel vs. Knyba?
Der Beginn des Hauptkampfes zwischen dem Deutschen und seinem Herausforderer wird gegen 22 Uhr erwartet. Zuvor finden mehrere Vorkämpfe statt - je nachdem, wie lange diese dauern, verzögert sich der Hauptkampf eventuell.
Damian Knyba fordert Agit Kabayel: Läuft der Kampf im Free-TV?
Nein. Der Kampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba wird nicht im Free-TV übertragen.
Kabayel vs. Knyba: Wer zeigt den Kampf im Pay-TV?
Der Kampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba ist live bei DAZN zu sehen. Für den Zugriff ist ein Abo beim Streaminganbieter erforderlich.
Boxen live: Wo kann ich Kabayel vs. Knyba im Livestream sehen?
Mit einem Abo bei DAZN könnt ihr den Kampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba live streamen. Um Zugriff zu erhalten, ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.
Boxen live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zum Livestream von Agit Kabayel vs. Damian Knyba
