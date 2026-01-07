Agit Kabayel vs. Damian Knyba: Wer überträgt den Boxkampf im TV und Stream? Deutscher gewinnt!

Der WM-Traum lebt: Deutschlands Box-Hoffnung Agit Kabayel hat seine Pflichtaufgabe souverän gelöst und darf auf einen baldigen WM-Kampf im Schwergewicht hoffen. Der 33 Jahre alte Bochumer besiegte in Oberhausen den Polen Damian Knyba durch technischen K.o. in der dritten Runde und verteidigte den Titel des WBC-Interimsweltmeisters erfolgreich.

Im Schwergewicht kommt es zum Boxkampf zwischen Agit Kabayel und Damian Knyba. So verfolgt ihr den Kampf im TV und Livestream.

Kabayel besiegt Knyba - so lief der Boxkampf

So seht ihr den Boxkampf live

Am 10. Januar 2026 trifft Agit Kabayel in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen auf den Polen Damian Knyba.

Es ist der erste große Boxkampf des Jahres in Deutschland und zugleich Kabayels Rückkehr vor heimischem Publikum.

Der Bochumer stand zuletzt im Februar in Riad im Ring und gewann dort gegen Zhilei Zhang durch K.o. in der sechsten Runde. Mit seinem 26. Sieg im 26. Profikampf sicherte sich Kabayel den WBC-Interimstitel im Schwergewicht.

Diesen Gürtel verteidigt Kabayel nun gegen Knyba, der ebenfalls ungeschlagen ist und mit 17 Profisiegen anreist.