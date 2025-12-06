Nach dem Gladbacher Sieg bei Mainz 05 kam es zu einem Streit zwischen "Fohlen"-Trainer Eugen Polanski und der 05er Pressesprecherin um einen angeblichen verweigerten Handschlag. Kuriose Szenen nach dem 1:0-Erfolg von Borussia Mönchengladbach im Freitagsspiel beim 1. FSV Mainz 05. Bei der Heimkehr von Gästetrainer Eugen Polanski an seine alte Wirkungsstätte, wo der 39-Jährige zwischen 2009 und 2013 gespielt hat, wurde es im Nachgang der Partie kurios.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Im Mittelpunkt stand dabei die Mainzer Pressesprecherin Silke Bannick. Polanski und der Gladbacher Sportchef Rouven Schröder, der ebenfalls eine Mainzer Vergangenheit hat, hätten sich ihrer Ansicht nach unpassend über den Sieg gegen ihren Ex-Klub gefreut hätten. Diese verweigerte nach der nächsten Niederlage für das Bundesliga-Tabellenschlusslicht dem Trainer offenbar den Handschlag. Ein Umstand, der Polanski massiv missfiel. So sagte der Ex-Mainzer laut "Allgemeiner Zeitung" gut hörbar an die hochschwangere 44-Jährige gerichtet, "ob das die Hormone sind oder nicht". Als der Coach auf der Pressekonferenz dann von Bannick vorgestellt wurde, entgegnte er vor laufenden Kameras: "Du brauchst mich gar nicht so anzugucken." Zu allem Übel nannte die Pressesprecherin Polanski dann auch noch versehentlich "Trainer vom Oberrhein" – die "Fohlen" sind aber bekanntlich die "Elf vom Niederrhein".

- Anzeige -