Jonas Urbig Der Ex-Kölner ersetzt den an der Fingerkapsel verletzten Neuer, der auf der Bank Platz nimmt, und zeigt eine fast perfekte Vorstellung. Herausragend sind seine langen Abschläge: Den ersten punktgenauen vertändelt Diaz noch, den zweiten Traumpass nutzt Laimer zum 1:0. Verhindert nach Undavs von Kim abgefälschtem Schuss mit starkem Reflex den Ausgleich (60.). Hat nach Kanes 2:0 kurz darauf fast nichts mehr zu tun. ran-Note: 1

Konrad Laimer Hat defensiv gegen Leweling sowie den nachrückenden Undav gut zu tun und kommt bei Mittelstädts Schrägschuss neben das Tor zu spät (9.). Ist aber zwei Minuten später vorne nach Urbigs Steilpass zur Stelle und trifft nach Zusammenspiel mit Olise per Hacke durch die Beine von Nübel zur Führung. Das zweite Saisontor für den Österreicher. Hat nach der Pause auch defensiv alles unter Kontrolle und sichert Olise nach hinten ab. ran-Note: 2

Dayot Upamecano Engagierte Partie, räumt viel ab, aber nicht alles: Insgesamt neun Torschüsse im ersten Durchgang sind die meisten seit Kompanys Dienstantritt vor eineinhalb Jahren. Kommt bei Narteys Kopfball zum vermeintlichen 1:1 zu spät, doch der Treffer wird nach VAR-Eingriff wegen Abseits zurückgenommen. In der zweiten Hälfte dann souverän. ran-Note: 2

Min-Jae Kim Der Südkoreaner rückt für Tah in die Startelf. Gewinnt einige wichtige Bälle am Boden und in der Luft. Wenn die Gastgeber das Spiel allerdings schnell machen, geht zu oft die Ordnung verloren und er kommt ins Schwimmen. So wie Chemas Großchance zum Ausgleich (45.). Nach dem Wechsel allerdings kaum noch gefordert. ran-Note: 3

Tom Bischof Der Youngster darf anstelle von Stanisic wieder als Linksverteidiger ran. Hat allerdings in der Rückwärtsbewegung einige Probleme und kann mehrfach Hereingaben über seine Seite nicht verhindern. Geht folgerichtig zur Halbzeit raus. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Der Ersatz-Kapitän leitet durch einen Fehlpass die erste Stuttgarter Chance durch Mittelstädt ein. Klärt dann zweimal in Folge eine gute Gelegenheit der Gastgeber und feiert sich dafür (29.). Gewohnt engagiert und wie fast immer mit den meisten Pässen. In der zweiten Hälfte der eindeutige Herrscher im Mittelfeld. ran-Note: 2

Leon Goretzka Der Nationalspieler steht anstelle des angeschlagenen Pavlovic in der Anfangsformation. Kann aber kaum Akzente im Mittelfeld setzen und läuft oft nur nebenher. Gute Schusschance in Nübels Arme (50.), ansonsten nicht überzeugend und nach 61 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Michael Olise Bereitet mit schönem Zuspiel das 1:0 vor, bereits seine siebte Torvorlage. Erzielt nach 35 Minuten fast das 2:0, als Nübel sein nicht besonders platzierter 20-Meter-Schuss durchflutscht, der Ball aber knapp ins Aus trudelt. Schießt nach der Pause aus guter Position drüber (48.). Bleibt bis zum Schluss gefährlich und kann nur durch Assignons Handspiel auf der Linie am 4:0 gehindert werden, wofür der Stuttgarter Rot sieht und Kane dann per Elfmeter trifft. Zudem noch mit dem Assist zum 5:0. ran-Note: 2

Raphael Guerreiro Der Portugiese darf diesmal statt Karl von Beginn an im zentralen offensiven Mittelfeld ran, kann aber keine Werbung in eigener Sache machen. Kriegt kaum eine Bindung zum Spiel, das weitgehend an ihm vorbeiläuft. Wird daher zu Recht nach 61 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 4

Luis Diaz Auch der Kolumbianer hat gegen die aggressive VfB-Defensive einen schweren Stand. Verliert nach Urbigs schönem Zuspiel über 80 Meter (7.) den Ball aus guter Position. Vergibt völlig freistehend das mögliche 2:0, als er vorbeischießt (64.). Gibt aber nie auf und verbucht zumindest einen Assist dank der Vorlage auf Stanisic vor dem 3:0. ran-Note: 3

Nicolas Jackson Der Leihspieler des FC Chelsea kommt etwas überraschend für Kane in der Sturmspitze zum Zug, kann ihn aber nicht ansatzweise ersetzen. Hat die erste Möglichkeit, schießt aber vorbei (4.) und scheitert ebenfalls aus kurzer Distanz kurz vor der Pause nach Diaz-Vorlage an Nübel. Ansonsten eher ein Fremdkörper im Münchner Offensivspiel, muss daher nach 61 Minuten Platz machen. ran-Note: 5

Josip Stanisic Der Kroate kommt zur zweiten Halbzeit für den etwas wackeligen Bischof, um die Defensive zu stabilisieren. Klärt aufmerksam als letzter Mann vor Leweling (57.). Hat die linke Seite wesentlich besser im Griff. Belohnt sich nach 78 Minuten mit dem Tor zum 3:0, als Nübel seinen Schuss durchrutschen lässt. Sein erster Treffer seit der Rückkehr zu Bayern vor eineinhalb Jahren. ran-Note: 2

Harry Kane 61 Minuten muss der Torjäger auf der Bank zuschauen, dann reichen ihm nach seiner Einwechslung fünf Minuten, um für die Vorentscheidung zu sorgen: Wird nicht angegriffen und trifft daher unbedrängt aus 25 Metern und mit 128 Stundenkilometern zum 2:0 (66.). Hat auch das 3:0 auf dem Fuß, Nübel kann seinen Linksschuss aber noch aus der Ecke fischen (75.). Trifft dann vom Punkt nach Assignons Handspiel (82.) und staubt kurz vor Schluss zum 5:0 ab (88.). Nunmehr bei 17 Treffern in 13 Bundesligaspielen – herausragend! ran-Note: 1

Lennart Karl Das Toptalent darf nach 61 Minuten doch wieder ran und agiert statt Guerreiro ebenfalls zentral offensiv. Hat eine gute Schusschance, wird aber noch geblockt (73.). Ansonsten sehr aktiv, aber ohne nennenswerte Szenen. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Wird zunächst geschont, aber nach 61 Minuten für den enttäuschenden Goretzka ins Spiel gebracht, um für mehr Stabilität im Mittelfeld zu sorgen - was ihm gelingt. Unter anderem wichtiger Ballgewinn gegen Stiller, der in der Folge zum 2:0 führt. ran-Note: 2