Jonas Urbig zeigt mit seiner starken Vorstellung in Stuttgart, dass er die neue Nummer 1 beim FC Bayern werden kann. Bei Alex Nübel hingegen sind die Zweifel eher größer geworden. Ein Kommentar.

Aus Stuttgart berichtet Martin Volkmar

Auch nach seinem besten Spiel seit dem Wechsel zum FC Bayern Anfang des Jahres blieb Jonas Urbig gewohnt bescheiden und zurückhaltend.

Auf eine Kampfansage wird man beim 22-Jährigen wohl lange warten müssen. In Richtung Manuel Neuer sowieso, aber auch an seinen Kontrahenten Alex Nübel, den er trotz dessen schwacher Vorstellung sogar in Schutz nahm.

Das ehrt Urbig, auch wenn er nach dem 5:0 beim VfB Stuttgart guten Grund ein selbstbewussteres Auftreten gehabt hätte. Denn der Ex-Kölner zeigte am Samstag im Süd-Derby eine bärenstarke Vorstellung, obwohl er erst am Vormittag von seinem Einsatz erfahren hatte, und erhielt dafür die ran-Note 1.

Urbig spielte bei seinem erst vierten Einsatz in dieser Saison und dem ersten seit dem Pokalspiel in Köln Ende Oktober souverän und hielt seinen Kasten sauber.

Nach einer Stunde verhinderte er mit einem starken Reflex den Ausgleich durch Deniz Undav, wenig später entschieden die eingewechselten Harry Kane mit einem Dreierpack und Josip Stanisic die Partie.