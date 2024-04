Chris Führich (VfB Stuttgart)

So kommt Führich gebürtig aus Castrop-Rauxel und damit aus dem Pott, in der Jugend spielte er bereits beim BVB und später auch in der zweiten Mannschaft. Außerdem holte ihn Sven Mislintat, der im Sommer wieder in operativer Funktion in Dortmund beginnen könnte, 2021 nach Stuttgart. Sorgen diese Verbindungen für einen Transfererfolg des BVB? © Sportfoto Rudel