Bremen: Jung erhält keinen neuen Vertrag

Werder Bremen und Abwehrspieler Anthony Jung gehen am Ende der Saison nach vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des 33-Jährigen nicht verlängert. Vor wenigen Tagen erst hatten die Bremer den Abschied von Innenverteidiger Milos Veljkovic verkündet, der den Tabellenzwölften zum Saisonende nach mehr als neun Jahren Richtung Roter Stern Belgrad verlässt.

"Mit Blick auf die neue Saison wollen wir auf der Position eine Veränderung vornehmen, neue Impulse setzen und auch darüber zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen", sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball: "Tony hat in den letzten vier Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft eingenommen, war Stammspieler in unserem Team sowohl beim Aufstieg als auch bei der Etablierung des Teams in der Bundesliga. Tony hat bisher alles für Werder gegeben - und wir sind überzeugt, dass er es auch weiterhin tun wird."

Trainer Ole Werner äußerte sich auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu der Personalie. Es sei "sicherlich keine leichte Entscheidung" gewesen, "weil Tony in den letzten Jahren eine feste Größe in der Kabine und auf dem Platz ist", sagte Werner: "Es ist eine strategische Entscheidung, die der Verein trifft, sich anders aufzustellen - trotzdem ist es eine harte Entscheidung."

Jung wechselte im Sommer 2021 von Bröndby Kopenhagen an die Weser und absolvierte für die Bremer insgesamt 126 Spiele.