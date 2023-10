Brunner beim BVB nach "einem Vorfall" suspendiert

Anzeige

Borussia Dortmund hält sich mit den Gründen für die Suspendierung seines Nachwuchsspielers Paris Brunner weiterhin bedeckt. "Es gab einen Vorfall, der uns zu der Maßnahme gezwungen hat", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Weiter wolle er sich nicht äußern, der BVB habe ihn seinem knappen Statement am Mittwochabend alles mitgeteilt, was derzeit zu kommunizieren sei.

Darin hieß es, dass Brunner "aus disziplinarischen Gründen suspendiert" sei und "bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb des BVB teilnehmen" werde. Der 17-Jährige sei ein "herausragend talentierter Spieler, der in der letzten Woche sehr gut mittrainiert hat", betonte Terzic am Donnerstag.

Brunner, jüngst mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet, hatte die deutsche U17-Nationalmannschaft im Sommer zum EM-Titel geführt. Dort wurde er als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.