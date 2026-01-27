bundesliga live in sat.1, ran.de und joyn
Bundesliga: Bremen verliert trotz Überzahl - St. Pauli mit Last-Minute-Tor gegen Leipzig
- Veröffentlicht: 27.01.2026
- 22:35 Uhr
Bundesligist Werder Bremen schlittert durch die Pleite im Nachholspiel gegen Hoffenheim immer tiefer in die Krise. RB Leipzig verpasst durch ein Last-Minute-Gegentor den Sieg auf St. Pauli.
Trotz Unterzahl weiter makellos: Die TSG Hoffenheim setzt ihren Höhenflug fort und verschärft Werder Bremens Krise empfindlich. Die Kraichgauer feierten im Nachholspiel an der Weser mit dem 2:0 (1:0)-Sieg ihren vierten Erfolg im neuen Jahr und nehmen die Champions League immer fester in den Blick. Die Hanseaten um den zunehmend angeschlagenen Trainer Horst Steffen rutschen dagegen weiter ab.
Ein Traumtor von Alexander Prass kurz vor der Halbzeitpause (44.) und der zweite Treffer von Grischa Prömel zu einem enorm günstigen Zeitpunkt (54.) brachten das Team von Trainer Christian Ilzer auf Kurs. Kurz vor dem 2:0 hatte Wouter Burger nach Videobeweis wegen groben Foulspiels Rot gesehen (52.), die Bremer konnten den Vorteil aber nicht nutzen.
Die TSG rückt bis auf drei Punkte an den Tabellenzweiten Borussia Dortmund heran und stellt ihren bisherigen Rekord nach 19 Spieltagen mit 39 Punkten ein. So viele Zähler hatte der Klub zu diesem Zeitpunkt bislang nur in der Premierensaison 2008/09 eingesammelt.
Werder wartet dagegen seit mittlerweile neun Partien auf einen Dreier und hat im neuen Jahr erst einen Punkt geholt. Der Druck im nächsten Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ist für Steffen und sein Team groß.
Spätes Gegentor: RB Leipzig stolpert auf St. Pauli
Gestolpert beim Kellerkind: RB Leipzig hat im Kampf um die Rückkehr in die Champions League einen überraschenden Rückschlag eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner kam am Dienstagabend im Nachholspiel beim Abstiegskandidaten FC St. Pauli nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus.
Dabei war Leipzig durch Shootingstar Yan Diomande (66.) zunächst in Führung gegangen und hatte weitere gute Möglichkeiten, doch Martijn Kaars (90.+3) glich für die Kiezkicker am Millerntor in einer packenden Schlussphase noch aus. Er verwandelte einen von David Raum verschuldeten Foulelfmeter.
Leipzig hat damit insgesamt einen holprigen Start ins neue Jahr hingelegt, aus vier Spielen gelangen nur zwei Siege, gerade beim Kellerkind vom Hamburger Kiez haben sich Werner und Co. sicher mehr ausgerechnet.
Doch es bleibt dabei: RB kann am Millerntor einfach nicht gewinnen. In der Tabelle ist der Klub auf Platz fünf. St. Pauli steckt als Vorletzter weiter tief im Tabellenkeller fest, kann sich aber nach dem 0:0 zuletzt im Stadtderby immerhin über den zweiten Punktgewinn hintereinander freuen.