Bundesliga: BVB gegen FC Bayern zur Primetime - DFL terminiert Spieltage Spieltage 20 bis 24

Die DFL hat die Ansetzungen der Spieltage 20 bis 24 bekannt gegeben. Der "deutsche Klassiker" steigt zur Primetime.

Der Klassiker in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München findet zur Topspiel-Zeit statt. Am 28. Februar 2026 empfängt der BVB den Rekordmeister im eigenen Stadion um 18:30 Uhr. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 20 bis 24 hervor, über die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag informiert hat.

Auf die Westfalen warten gleich zwei schwere Aufgaben in kurzer Zeit: Bereits eine Woche zuvor ist der BVB bei RB Leipzig gefordert.

Am 21. Februar um 18:30 Uhr kämpft der BVB im direkten Duell mit den Sachsen um die Champions-League-Plätze.

Der Hamburger SV kann im Abendspiel des 31. Januars Revanche für das bittere 0:5 aus der Hinrunde gegen Bayern München nehmen.

Und eine Woche später, um 18:30 Uhr am 7. Februar, steht das rheinische Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen an.