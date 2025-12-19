Darts-WM: Fallon Sherrock mit Seitenhieb gegen Ex-Freund Cameron Menzies? Szene sorgt für Wirbel

Für Fallon Sherrock ist die Darts-WM 2026 bereits gelaufen. Nach ihrer 0:3-Niederlage gegen Dave Chisnall ließ sich die "Queen of the Palace" zudem zu einem Seitenhieb gegen ihren Ex-Freund Cameron Menzies hinreißen - vermuten zumindest Fans. Es war nicht der Abend von Fallon Sherrock. Die 31-Jährige, die bei der WM 2020 als erste Frau überhaupt ein Match gewinnen konnte, schied in der 1. Runde der Darts-WM 2026 mit 0:3 gegen Dave Chisnall aus. Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn! In den sozialen Netzwerken ging in der Folge allerdings keine Szene aus der Partie viral, vielmehr sorgte eine Aktion der Engländerin kurz nach dem Ende des Duells für Diskussionen.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Nachdem sich Sherrock beim Caller und Anschreiber für die Leitung des Matches bedankte, ging sie zurück zu ihrem Tisch und tat für kurze Zeit so, als würde sie ihn vor Ärger schütteln. Fans sahen darin einen Seitenhieb gegen Cameron Menzies. Der Schotte hatte vor einigen Tagen für Aufsehen gesorgt, als er seinem Tisch nach seiner Pleite gegen Charlie Manby drei heftige Schläge verpasste und sich dabei seine Hand sogar blutig schlug.

- Anzeige -

Darts: Fallon Sherrock und Cameron Menzies waren ein Paar Besonders brisant: Sherrock und Menzies waren von 2021 bis 2025 ein Paar und trennten sich im Sommer dieses Jahres.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen