Bundesliga: BVB gegen FC Bayern zur Primetime, wann spielt dein Team? – DFL terminiert Rückrunde
- Aktualisiert: 19.12.2025
- 12:37 Uhr
- SID/ran.de
Der Klassiker in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München findet zur Topspiel-Zeit statt. Am 28. Februar 2026 empfängt der BVB den Rekordmeister im eigenen Stadion um 18:30 Uhr. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 20 bis 24 hervor, über die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag informiert hat.
Auf die Westfalen warten gleich zwei schwere Aufgaben in kurzer Zeit: Bereits eine Woche zuvor ist Borussia Dortmund bei RB Leipzig gefordert.
Am 21. Februar um 18:30 Uhr kämpft der BVB im direkten Duell mit den Sachsen um die Champions-League-Plätze.
Der Hamburger SV kann im Abendspiel des 31. Januars Revanche für das bittere 0:5 aus der Hinrunde gegen Bayern München nehmen.
Und eine Woche später, um 18:30 Uhr am 7. Februar, steht das rheinische Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen an.
Spielplan 2. Bundesliga: Das sind die Ansetzungen
Bereits am Freitagabend zuvor empfängt Union Berlin im Stadion an der Alten Försterei Eintracht Frankfurt. Im Hinspiel lieferten sich beide Teams ein Sieben-Tore-Spektakel.
Auch in der 2. Bundesliga wurden die Spieltage 20 bis 24 zeitgenau terminiert.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Gleich zum Auftakt des 20. Spieltags kommt es zum Revierduell zwischen dem VfL Bochum und Herbstmeister Schalke 04. Die Partie wird am Samstag, 31. Januar, um 13:00 Uhr angepfiffen.
Hier findest du alle Spiele der Spieltage 20 bis 24 mit Datum und Uhrzeit.