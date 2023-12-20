- Anzeige -
- Anzeige -
Darts

Darts-WM 2026: Preise für Bier, Wein & Co. - das kosten die Getränke im Ally Pally

  • Aktualisiert: 19.12.2025
  • 10:47 Uhr
  • ran.de

In London findet aktuell die Darts-WM 2026 statt. Wie viel Geld müssen die Fans im Ally Pally für Getränke bezahlen?

Im Londoner Alexandra Palace findet mit der Darts-WM aktuell das größte Darts-Highlight des Jahres statt. Tagtäglich strömen die Fans in den Ally Pally – doch wie viel Geld müssen sie für ihr Vergnügen dort eigentlich berappen?

Bei den Getränken gehen die Preise durchaus weit auseinander. Ein Pint Bier, also knapp 0,5 Liter, sind für 7,85 Pfund (rund 8,90 Euro) erhältlich. Die kleine Version gibt es bereits für 3,95 Pfund (4,50 Euro).

- Anzeige -
- Anzeige -
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Acht Pfund für ein Glas Wein

Ein Pitcher Amstel oder Cider kostet 31,40 Pfund (35,74 Euro). Für ein Glas Wein muss man acht Pfund, also rund 9,10 Euro hinblättern.

Einen Jägermeister Shot gab es im vergangenen Jahr für 7 Pfund (8,10 Euro). Auch dieses Jahr dürfte dieser ähnlich teuer sein.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
PDC Weltmeisterschaft
19.12.2025
13:45
Kevin Doets
K. Doets
Niederlande
-:-
0
0
England
M. Dennant
Matthew Dennant
19.12.2025
14:30
Ryan Meikle
R. Meikle
England
-:-
0
0
Argentinien
J.Sálate
Jesús Sálate
19.12.2025
15:30
Mickey Mansell
M. Mansell
Nordirland
-:-
0
0
USA
L. Gates
Leonard Gates
19.12.2025
16:30
Josh Rock
J. Rock
Nordirland
-:-
0
0
England
G.Hayter
Gemma Hayter
19.12.2025
20:15
William O'Connor
W. O'Connor
Irland
-:-
0
0
Polen
K. Kciuk
Krzysztof Kciuk
Mehr News und Videos
Jubel bei Max Hopp
News

Darts-WM: Das sind die Gegner der Deutschen in Runde 2

  • 19.12.2025
  • 11:31 Uhr
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...
News

Darts-WM 2026 heute live: Abschluss der 1. Runde

  • 19.12.2025
  • 11:27 Uhr
RECORD DATE NOT STATED 18th December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eight; Fallon Sherrock is introduced to the crowd for his match again...
News

Darts-WM: Sherrock mit Seitenhieb gegen Ex-Freund Menzies?

  • 19.12.2025
  • 11:24 Uhr
Die Darts-WM bleibt im Ally Pally
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 19.12.2025
  • 10:54 Uhr
Menzies
News

WM: Darts-Star erklärt wilden Blut-Ausraster

  • 19.12.2025
  • 10:53 Uhr
Grüllich
News

Darts-WM 2026: Grüllich raus - Pietreczko kennt nächsten Gegner

  • 18.12.2025
  • 21:27 Uhr
Munyua zieht in Runde zwei ein
News

Darts-WM: Kenianer Munyua schafft Sensation

  • 18.12.2025
  • 17:42 Uhr
Deutsche Darts-Fans
News

So viele deutsche Fans kapern den Ally Pally

  • 18.12.2025
  • 15:18 Uhr
Paddy Power 2025 World Darts Championship Fallon Sherrock (ENG) in her First Round match against Ryan Meikle (ENG) (not in picture) during the 2025 Paddy Power World Darts Championship at Alexandra...
News

Fallon Sherrock: Von der "Queen of the Palace" zum Karriereende?

  • 18.12.2025
  • 14:52 Uhr
Schindler
News

Darts-WM: Schindler souverän - Ex-Champion deklassiert

  • 18.12.2025
  • 14:02 Uhr