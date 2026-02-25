VfL-Legende vor Rückkehr?
Bundesliga: Felix Magath allein kann den VfL Wolfsburg noch retten - ein Kommentar
- Veröffentlicht: 25.02.2026
- 13:36 Uhr
- Kai Esser
Den VfL Wolfsburg trennen nur noch drei mickrige Tore von der Abstiegszone. Die Grundtugenden gehen den Wölfen ab. Der Einzige mit dem Potenzial, den VfL wieder auf Kurs zu bringen: Felix Magath. Ein Kommentar.
Von Kai Esser
Es klang am Dienstag ein bisschen wie ein Scherz.
Gerüchte machten die Runde, dass Felix Magath, seines Zeichens Meistertrainer von 2009, wieder beim VfL Wolfsburg anheuern könnte.
Was auf den ersten Blick wie ausgedacht und aus der Zeit gefallen klingt, wäre aber wohl das, was den VfL in dieser Saison am ehesten noch retten kann.
VfL Wolfsburg: Fehlende Identifikation muss kompensiert werden
Man erzählt niemandem etwas Neues, wenn man sagt, dass Wolfsburg kein Bundesliga-Standort ist, der für Identifikation und Fanmassen steht.
Man kann keinen Christian Eriksen oder Lovro Majer damit motivieren, man sei es den Anhängern doch schuldig, für diesen Klub Leistung zu bringen.
Nicht falsch verstehen: Den Fans, die alle zwei Wochen in die Arena kommen, denen sind die Wölfe das absolut schuldig! Es ist nur deutlich schwerer zu vermitteln, wenn man als Spieler in leere Sitzschalen blickt anstatt in leidenschaftliche Gesichter.
Genau deshalb braucht es Magath zurück. Er weiß, wie der Klub tickt und wie er Spieler an der Ehre packen kann. Vielleicht sind seine Methoden an mancher Stelle eingestaubt - aber dass die Wölfe unter ihm noch zahnloser auftreten würden? Zweifelhaft.
BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?
Externer Inhalt
VfL Wolfsburg: Felix Magath kann Abstiegskampf
Wer will schon der erste Spieler der Vereinsgeschichte sein, der mit den Wölfen absteigt? Seit dem Aufstieg 1997 ist der VfL durchgängig erstklassig. Die Niedersachsen sind so unscheinbar, dass man schon beinahe vergisst, wie lange sie Teil der höchsten deutschen Spielklasse sind.
Es geht dabei nicht um Tradition, nicht um Medizinbälle oder irgendwelche Quäl-Hügel, bis einem Spieler sein Frühstück wieder hochkommt.
Es geht darum, die richtigen Knöpfe bei einer Mannschaft zu drücken.
Magath hat als Champions-League-Sieger (mit dem HSV), mehrmaliger deutscher Meister (FC Bayern) und Abstiegskampfexperte eine natürliche Autorität. Hertha BSC rettete er bereits erfolgreich vor dem Gang in Liga zwei - bevor dieser dann ohne ihn nicht mehr zu verhindern war.
Ohne respektlos klingen zu wollen: Es macht einfach einen Unterschied, ob ein Felix Magath den Spielern eintrichtert, was er von ihnen erwartet, oder ein Daniel Bauer, der zum ersten Mal Cheftrainer im Profibereich ist.
Fußball spielen können die Eriksens, Majers, Arnolds und Amouras im Kader des VfL allemal, daran besteht nicht der geringste Zweifel.
Aber es scheint, als bräuchte es einen konventionellen Impuls.
Einen, der die VfL-Stars an der Ehre packt. Noch etwas, das Magath ganz gut kann.