Den VfL Wolfsburg trennen nur noch drei mickrige Tore von der Abstiegszone. Die Grundtugenden gehen den Wölfen ab. Der Einzige mit dem Potenzial, den VfL wieder auf Kurs zu bringen: Felix Magath. Ein Kommentar. Von Kai Esser Es klang am Dienstag ein bisschen wie ein Scherz. Gerüchte machten die Runde, dass Felix Magath, seines Zeichens Meistertrainer von 2009, wieder beim VfL Wolfsburg anheuern könnte. Was auf den ersten Blick wie ausgedacht und aus der Zeit gefallen klingt, wäre aber wohl das, was den VfL in dieser Saison am ehesten noch retten kann.

- Anzeige -

- Anzeige -

VfL Wolfsburg: Fehlende Identifikation muss kompensiert werden Man erzählt niemandem etwas Neues, wenn man sagt, dass Wolfsburg kein Bundesliga-Standort ist, der für Identifikation und Fanmassen steht. Man kann keinen Christian Eriksen oder Lovro Majer damit motivieren, man sei es den Anhängern doch schuldig, für diesen Klub Leistung zu bringen. Nicht falsch verstehen: Den Fans, die alle zwei Wochen in die Arena kommen, denen sind die Wölfe das absolut schuldig! Es ist nur deutlich schwerer zu vermitteln, wenn man als Spieler in leere Sitzschalen blickt anstatt in leidenschaftliche Gesichter. Genau deshalb braucht es Magath zurück. Er weiß, wie der Klub tickt und wie er Spieler an der Ehre packen kann. Vielleicht sind seine Methoden an mancher Stelle eingestaubt - aber dass die Wölfe unter ihm noch zahnloser auftreten würden? Zweifelhaft.

- Anzeige -

- Anzeige -

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen