RB Leipzig vs. BVB: Kroos-Brüder kritisieren Schiedsrichter nach Elfmeter-Diskussion

Toni und Felix Kroos haben nach der umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung beim Spiel zwischen dem BVB und RB Leipzig harte Kritik am Unparteiischen geäußert. Es war eine der meistdiskutierten Szenen des vergangenen Spieltags. In der Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund traf RB-Verteidiger Castello Lukeba BVB-Angreifer Karim Adeyemi am Fuß - im Strafraum. Schiedsrichter Benjamin Brand ließ die Partie weiterlaufen, auch der VAR schaltete sich in der Folge nicht ein. Zwar kam der BVB in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich, trotzdem waren die Dortmunder angefressen.

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

Innenverteidiger Waldemar Anton sprach nach dem Spiel von einer "Frechheit". Trainer Niko Kovac nutzte im Interview mit "Sky Sport" im Nachgang eine Judo-Analogie: "Wenn ich das sagen darf: Bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr war ich Judoka. Das ist eine Sichel. Das ist ein Feger. Also bitte. Natürlich packt der Karim den Fuß vor, aber Lukeba trifft ja nicht mal den Ball. Er trifft ganz klar Karim." Auch Toni und Felix Kroos konnten die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen und äußerten in ihrem Podcast "Einfach mal Luppen" harte Kritik.

