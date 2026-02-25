- Anzeige -
"Kannst du nur verstehen, wenn du selbst gespielt hast"

RB Leipzig vs. BVB: Kroos-Brüder kritisieren Schiedsrichter nach Elfmeter-Diskussion

  • Veröffentlicht: 25.02.2026
  • 11:30 Uhr
© Imago/Moritz Müller/SID/IMAGO/Moritz Mueller

Toni und Felix Kroos haben nach der umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidung beim Spiel zwischen dem BVB und RB Leipzig harte Kritik am Unparteiischen geäußert.

Es war eine der meistdiskutierten Szenen des vergangenen Spieltags. In der Bundesliga-Partie zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund traf RB-Verteidiger Castello Lukeba BVB-Angreifer Karim Adeyemi am  Fuß - im Strafraum.

Schiedsrichter Benjamin Brand ließ die Partie weiterlaufen, auch der VAR schaltete sich in der Folge nicht ein. Zwar kam der BVB in der fünften Minute der Nachspielzeit noch zum 2:2-Ausgleich, trotzdem waren die Dortmunder angefressen.

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

Innenverteidiger Waldemar Anton sprach nach dem Spiel von einer "Frechheit". Trainer Niko Kovac nutzte im Interview mit "Sky Sport" im Nachgang eine Judo-Analogie: "Wenn ich das sagen darf: Bis zu meinem 13., 14. Lebensjahr war ich Judoka. Das ist eine Sichel. Das ist ein Feger. Also bitte. Natürlich packt der Karim den Fuß vor, aber Lukeba trifft ja nicht mal den Ball. Er trifft ganz klar Karim."

Auch Toni und Felix Kroos konnten die Entscheidung des Unparteiischen nicht nachvollziehen und äußerten in ihrem Podcast "Einfach mal Luppen" harte Kritik.

Toni Kroos sicher: "Kannst du nur verstehen, wenn du selbst gespielt hast"

"Für mich war das ein klarer Elfmeter. Ich verstehe nicht, dass man da nicht eingreift. Unten wird das Bein weggezogen – es ist Wahnsinn, dass man das auch im Keller nicht erkennt", regte sich Felix Kroos auf. Bruder Toni pflichtete ihm bei: "Für mich ist es auch ein Elfmeter."

"Du kannst das Regelwerk von oben bis unten auswendig gelernt haben – es gibt Bewegungen, die kannst du meistens nur verstehen, wenn du selbst gespielt hast. Diese Bewertungsebene – natürliche Bewegung oder nicht – fehlt vielen Schiedsrichtern", so der Weltmeister von 2014 weiter.

Brand begründete seinen "Nichtpfiff" nach dem Spiel übrigens wie folgt: "Adeyemi macht nur eine Bewegung nach links und stellt sein linkes Bein rein. Deswegen für mich kein Foul und kein Elfmeter."

