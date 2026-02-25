Ex-Bundesliga-Spieler gesteht illegale Wetten

Schockierendes Geständnis eines Ex-Bundesliga-Spielers: Der ehemalige Profi hat auf einen Großteil der Bundesliga-Spieltage einer Saison gewettet. Aktiven Fußballern ist es nach den Statuten von DFB und DFL untersagt, auf Wettbewerbe Geld zu wetten, an denen ihre Mannschaft oder ihre Liga beteiligt ist. Das hält einige wenige Profis aber womöglich nicht davon ab, Geld zu setzen. Das legen zumindest die Aussagen eines ehemaligen Bundesliga-Spielers im Nachrichtenmagazin "Stern" nahe.

- Anzeige -

- Anzeige -

BVB-Ärger über Elfmeter-Szene: Klares Foul an Adeyemi?

- Anzeige -

Der Ex-Profi schildert detailliert, wie er über Jahre hinweg auf Spiele der eigenen Liga gewettet und dabei nach eigener Schätzung rund eine Million Euro verloren habe. "Ohne vorher einen Wettschein gekauft zu haben, haben mich viele Spiele nicht mehr gekickt. Richtigen Spaß hatte ich nur noch, wenn ich gewettet habe", sagte er. Auf eigene Spiele will er jedoch nicht gewettet haben, wie er beteuerte. Der Spieler, der anonym bleiben möchte, berichtet von einem schleichenden Einstieg über Pokerabende mit Teamkollegen. Aus anfangs kleinen Einsätzen seien mit wachsendem Gehalt immer höhere Summen geworden. Gegen Ende seiner Karriere habe er "an rund 25 von 34 Bundesligaspieltagen pro Saison" Wetten platziert.

- Anzeige -