Seit gut vier Jahren arbeitete Felix Magath nicht mehr als Trainer. Kommt es jetzt zum spektakulären Comeback?

Felix Magath könnte womöglich ein sensationelles Comeback als Bundesliga-Trainer feiern. Wie die "Bild" und der "NDR" berichten, diskutiert der Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg ein mögliches Engagement des 72-Jährigen als eine Art "Feuerwehrmann", um den drohenden Abstieg zu vermeiden.

Die Niedersachsen konnten auch unter dem zuletzt zum Cheftrainer beförderten Daniel Bauer die Trendwende nicht einleiten. Wolfsburg holte nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Spielen und liegt punktgleich mit dem Relegationsplatz und nur noch einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.

Nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende hatte Geschäftsführer Peter Christiansen Bauer noch den Rücken gestärkt, doch die Kritik am 43-Jährigen wächst.