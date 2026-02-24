Bundesliga
Bundesliga: Felix Magath vor sensationeller Rückkehr auf die Trainerbank?
- Veröffentlicht: 24.02.2026
- 18:03 Uhr
- Chris Lugert
Seit gut vier Jahren arbeitete Felix Magath nicht mehr als Trainer. Kommt es jetzt zum spektakulären Comeback?
Felix Magath könnte womöglich ein sensationelles Comeback als Bundesliga-Trainer feiern. Wie die "Bild" und der "NDR" berichten, diskutiert der Aufsichtsrat des VfL Wolfsburg ein mögliches Engagement des 72-Jährigen als eine Art "Feuerwehrmann", um den drohenden Abstieg zu vermeiden.
Die Niedersachsen konnten auch unter dem zuletzt zum Cheftrainer beförderten Daniel Bauer die Trendwende nicht einleiten. Wolfsburg holte nur zwei Punkte aus den vergangenen sechs Spielen und liegt punktgleich mit dem Relegationsplatz und nur noch einen Zähler vor einem direkten Abstiegsplatz.
Nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende hatte Geschäftsführer Peter Christiansen Bauer noch den Rücken gestärkt, doch die Kritik am 43-Jährigen wächst.
Bauer hatte im November zunächst interimistisch die Nachfolge des entlassenen Paul Simonis angetreten, nach sieben Punkten aus vier Spielen vor der Winterpause wurde er befördert. Der positive Trend setzte sich im neuen Jahr allerdings nicht fort.
Felix Magath machte Wolfsburg zum Meister
Magath genießt in Wolfsburg unterdessen eine Art Legendenstatus. In der Saison 2008/09 führte der frühere Nationalspieler den Klub zur ersten und bislang einzigen Deutschen Meisterschaft.
Sein bislang letztes Traineramt bekleidete er im Frühjahr 2022, als er Hertha BSC in schwieriger Lage übernahm und in der Relegation gegen den Hamburger SV schließlich vor dem Abstieg bewahrte. Bei den "Wölfen" würde eine ähnliche Aufgabe auf ihn warten.
Verschiedenen Berichten zufolge soll Magath einer Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte nicht abgeneigt sein. Allerdings soll es im Klub auch kritische Stimmen bezüglich seiner Person geben. Derzeit ist Magath als Vorstand Sport beim Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg tätig.