Giorgi Mamardashvili (FC Liverpool)

Insbesondere im Trikot der georgischen Nationalmannschaft versetzte der Keeper die Fans ins Staunen. In der Gruppenphase der diesjährigen EM glänzte er mit 21 Paraden - keinem Torhüter gelangen in der Geschichte des Turniers mehr. Doch auch auf Klubebene weiß Mamardashvili zu überzeugen: 2021 verabschiedete er sich von seiner Heimatstadt Tiflis und wagte den Schritt in die La Liga. Dort wahrte er in bisher 102 Einsätzen stolze 31-mal die weiße Weste.