Am Dienstagabend kommt es in der Bundesliga zu zwei Nachholspielen. St. Pauli empfängt RB Leipzig und die TSG Hoffenheim ist bei Werder Bremen zu Gast. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Während die meisten Bundesligisten mittlerweile schon 19 Begegnungen in der Saison 2025/26 bestritten haben, kommt es am Dienstagabend zu zwei Nachholspielen, die am 16. Spieltag aufgrund der winterlichen Bedingungen ausgefallen waren. Zum einen trifft der FC St. Pauli am Millerntor auf RB Leipzig, zudem empfängt Werder Bremen das bisherige Überraschungsteam aus Hoffenheim. Die beiden Gästeteams kämpfen am heutigen Abend um wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. Trotz eines Spiels weniger belegen die Kraichgauer mit 36 Punkten Platz drei und könnten durch einen Sieg in Bremen ihre Ambitionen untermauern. Am vergangenen Wochenende siegte Hoffenheim trotz zwischenzeitlichem Rückstand mit 3:1 bei Eintracht Frankfurt.

Auf Rang fünf lauern die Leipziger von Coach Ole Werner, die am Dienstagabend bei St. Pauli gefordert sind. Am zurückliegenden Spieltag kamen die Sachsen zu einem lockeren 3:0-Erfolg in Heidenheim. Ganz andere Sorgen haben hingegen St. Pauli und Bremen. Die beiden Traditionsklub aus dem Norden sind im Abstiegskampf involviert. St. Pauli hat nur 13 Punkte und ist damit Vorletzter. Punkte im heutigen Nachholspiel wären also sehr willkommen. Ähnlich sieht es für Werder aus. Die Norddeutschen liegen mit nur 18 Punkte auf Rang 15, nur drei Zähler vor dem Relegationsplatz. Das Team von Horst Steffen ist nun schon seit acht Bundesliga-Partien ohne Sieg. ran hat alle Informationen zu den Matches zusammengefasst.

FC St. Pauli vs. RB Leipzig und Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann finden die Bundesliga-Duelle statt? Partien: FC St. Pauli vs. RB Leipzig und SV Werder Bremen vs. 1899 Hoffenheim

Wettbewerb: Bundesliga; 16. Spieltag (Nachholspiele)

Datum: 27. Januar 2026

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsorte: Millerntor-Stadion (Hamburg) bzw. Weserstadion (Bremen)

FC St. Pauli empfängt RB Leipzig und Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim heute live: Läuft die Bundesliga im Free-TV? Nein. Die beiden Nachholspiele des 16. Spieltages werden nicht im Free-TV übertragen.

FC St. Pauli gegen RB Leipzig und Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV? Die Bundesliga-Spiele am Dienstag um 20:30 Uhr sind auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich FC St. Pauli vs. RB Leipzig und Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim heute im Livestream sehen? Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC St. Pauli heute live gegen RB Leipzig und Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga? Einen Liveticker zur Partie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig findet ihr wie gewohnt auf ran.de, ebenso zu Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim.

