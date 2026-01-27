- Anzeige -
Fußball

DFB-Team: Ex-Schiedsrichter und Lehrwart Eugen Strigel mit 76 Jahren verstorben

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 17:40 Uhr
  • SID
Ex-Schiedsrichter Eugen Strigel ist verstorben. Bis zum Ende war der 76-Jährige stets aktiv im Schiedsrichter-Kosmos aktiv.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um seinen früheren Spitzen-Schiedsrichter und Lehrwart Eugen Strigel. Der gebürtige Schwabe und spätere Wahl-Pfälzer ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Strigel, der vor 16 Jahren einen Herzstillstand erlitten hatte, litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.

"Wir sind tieftraurig und bestürzt von Eugens Tod. Noch bis vor einigen Monaten war er jede Woche unterstützend im Video-Assist-Center in Köln im Einsatz, zuletzt begleitete er mich bei manchen Beobachtungen im Stadion", sagte Schiedsrichter-Chef Knut Kircher: "Er wird uns nicht nur als stets kompetenter Ansprechpartner oder Motivator fehlen, sondern in erster Linie auch als Mensch und Freund. Die gesamte Schiri-Familie wird Eugen vermissen."

Strigel war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit des deutschen Schiedsrichterwesens - als Bundesliga-Referee, TV-Experte, Mitglied im Schiedsrichterausschuss oder als internationaler Beobachter.

Aus- und Weiterbildung als Vermächtnis

Seit 1968 war Strigel Schiedsrichter, zwischen 1987 und 1995 pfiff er 70 Bundesligapartien. Seine aktive Karriere krönte und beendete er mit der Leitung des DFB-Pokalendspiels 1995 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg.

Danach kümmerte sich Strigel 15 Jahre lang als DFB-Lehrwart um die Aus- und Weiterbildung der Schiedsrichter. Auch nach 2010 blieb Eugen Strigel Mitglied der Schiedsrichter-Kommission, bis 2020 zuständig für das Beobachtungswesen.

