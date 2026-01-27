Ex-Schiedsrichter Eugen Strigel ist verstorben. Bis zum Ende war der 76-Jährige stets aktiv im Schiedsrichter-Kosmos aktiv.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um seinen früheren Spitzen-Schiedsrichter und Lehrwart Eugen Strigel. Der gebürtige Schwabe und spätere Wahl-Pfälzer ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Strigel, der vor 16 Jahren einen Herzstillstand erlitten hatte, litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS.

"Wir sind tieftraurig und bestürzt von Eugens Tod. Noch bis vor einigen Monaten war er jede Woche unterstützend im Video-Assist-Center in Köln im Einsatz, zuletzt begleitete er mich bei manchen Beobachtungen im Stadion", sagte Schiedsrichter-Chef Knut Kircher: "Er wird uns nicht nur als stets kompetenter Ansprechpartner oder Motivator fehlen, sondern in erster Linie auch als Mensch und Freund. Die gesamte Schiri-Familie wird Eugen vermissen."

Strigel war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit des deutschen Schiedsrichterwesens - als Bundesliga-Referee, TV-Experte, Mitglied im Schiedsrichterausschuss oder als internationaler Beobachter.