Der FC Bayern München gewinnt das Topspiel bei Borussia Dortmund nach Pausenrückstand. Einmal mehr ist auf Harry Kane Verlass.

Dank Doppelpacker Harry Kane hat Bayern München den wütenden Angriff von Borussia Dortmund abgewehrt und den 35. Meistertitel weiter fest im Blick.

Das Team von Trainer Vincent Kompany gewann ein umkämpftes Spitzenspiel beim Tabellenzweiten mit 3:2 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf elf Punkte aus. Im Saisonendspurt haben die Bayern nun alle Trümpfe in der Hand, dem BVB droht hingegen nach dem Aus im DFB-Pokal und der Champions League eine weitere titellose Saison.

Nico Schlotterbeck (26.) hatte die Dortmunder vom ersten Heimsieg gegen die Bayern seit November 2018 träumen lassen. Doch München konterte durch Kane (54.) - dann verwandelte der Stürmer einen von Schlotterbeck verursachten Foulelfmeter (70.). Kane steht nun bei 30 Saisontoren nach 24 Spielen.

Daniel Svensson (83.) glich aus, dann konterte Joshua Kimmich (87.). Für die Dortmunder war es nach dem K.o. in den Playoffs der Königsklasse unter der Woche bei Atalanta Bergamo ein weiterer herber Dämpfer.

Die Bayern, bei denen der verletzte Torhüter Manuel Neuer von Jonas Urbig ersetzt wurde, bestimmten die Anfangsphase. Michael Olise (16.) vergab eine erste gute Möglichkeit, dann leistete sich Schlotterbeck ein heftiges Foul gegen Josip Stanisic (20.), der Nationalspieler hatte Glück, dass es Schiedsrichter Sven Jablonski bei der Gelben Karte beließ. Als dann Joshua Kimmich (24.) BVB-Torhüter Gregor Kobel aus der Distanz prüfte, schien der Bayern-Führungstreffer nah zu sein.