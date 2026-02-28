bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Offenbar Probleme mit der Polizei - Support der Gäste-Fans eingestellt
- Veröffentlicht: 28.02.2026
- 19:24 Uhr
- ran.de
Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gab es wohl Probleme zwischen den Gäste-Fans und der Polizei.
Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird von einem Stimmungs-Boykott der Gäste-Fans überschattet.
Wie "Sky" als übertragender Sender berichtete, soll es zuvor Probleme zwischen den mitgereisten Anhängern des Rekordmeisters und der Polizei gegeben haben.
Teil der BVB-Ultras solidarisiert sich wohl mit Bayern-Fans
Infolge dieser Vorkommnisse stellten die Bayern-Fans den Support schon während der ersten Halbzeit ein. Zumindest ein Teil der Dortmunder Ultras soll sich daraufhin auch mit den Münchnern solidarisiert und den Support ebenfalls eingestellt haben.
Vor dem Spielbeginn beeindruckten die BVB-Anhänger derweil noch mit einer Mega-Choreo mit dem Schriftzug "Heja BVB".