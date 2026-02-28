- Anzeige -
- Anzeige -
bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Borussia Dortmund vs. FC Bayern München: Offenbar Probleme mit der Polizei - Support der Gäste-Fans eingestellt

  • Veröffentlicht: 28.02.2026
  • 19:24 Uhr
  • ran.de

Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München gab es wohl Probleme zwischen den Gäste-Fans und der Polizei.

Das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird von einem Stimmungs-Boykott der Gäste-Fans überschattet.

Wie "Sky" als übertragender Sender berichtete, soll es zuvor Probleme zwischen den mitgereisten Anhängern des Rekordmeisters und der Polizei gegeben haben.

- Anzeige -
- Anzeige -

Teil der BVB-Ultras solidarisiert sich wohl mit Bayern-Fans

Infolge dieser Vorkommnisse stellten die Bayern-Fans den Support schon während der ersten Halbzeit ein. Zumindest ein Teil der Dortmunder Ultras soll sich daraufhin auch mit den Münchnern solidarisiert und den Support ebenfalls eingestellt haben.

Vor dem Spielbeginn beeindruckten die BVB-Anhänger derweil noch mit einer Mega-Choreo mit dem Schriftzug "Heja BVB".

- Anzeige -
News und Videos zur Bundesliga
DORTMUND, GERMANY - FEBRUARY 28: Emre Can (Borussia Dortmund, 23) has to leave the pitch due to injury during the Bundesliga match between Borussia Dortmund vs. FC Bayern Muenchen at Signal Iduna P...
News

Horrordiagnose? BVB-Kapitän Can offenbar schwer verletzt

  • 28.02.2026
  • 21:17 Uhr
28.02.2026, Borussia Dortmund vs. FC Bayern München, 1. Bundesliga, 24. Spieltag Tor zum 1:2 durch Elfmeter von Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL De...
News

Klassiker-Noten: Zwei Einser-Schüler sorgen für Bayern-Sieg

  • 28.02.2026
  • 21:06 Uhr
Erzielte das 1:0 des BVB: Schlotterbeck (hinten links)
News

Schlotterbeck räumt "Glück" bei Stanisic-Foul ein

  • 28.02.2026
  • 21:04 Uhr
Die Bayern bejubeln das Siegtor von Kimmich (M.)
News

Kimmich von Titel überzeugt: "Das dürfen wir nicht abgeben"

  • 28.02.2026
  • 21:03 Uhr
Kane Kimmich
News

Kimmich und Kane schießen Bayern in Topspiel-Thriller zum Sieg

  • 28.02.2026
  • 20:29 Uhr
Amiri muss vorerst passen
News

Amiri fehlt Mainz vorerst verletzt

  • 28.02.2026
  • 18:40 Uhr
Resignation bei FCH-Coach Frank Schmidt
News

Schmidt hakt Klassenerhalt ab: "Wäre mehr als ein Wunder"

  • 28.02.2026
  • 18:12 Uhr
Zurück in der Startelf: Nico Schlotterbeck
News

BVB mit Schlotterbeck - Urbig im Bayern-Tor

  • 28.02.2026
  • 17:54 Uhr
Guirassy (r.) erzielt den entscheidenden TrefferUpdate
News

Spezieller Grund: BVB gegen Bayern zunächst ohne Guirassy

  • 28.02.2026
  • 17:48 Uhr
Leverkusen-Mainz
News

Nächster Patzer gegen Mainz: Leverkusen verliert an Boden

  • 28.02.2026
  • 17:41 Uhr