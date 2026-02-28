Bayer Leverkusen muss sich im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 mit einem schwachen Remis begnügen. Klubboss Fernando Carro lederte nach der Partie vor allem gegen Schiedsrichter Tobias Stieler.

Im Kampf um die Qualifikation für die Champions League musste Bayer Leverkusen am Samstag einen Rückschlag hinnehmen. Im Bundesligaspiel zu Hause gegen Abstiegskandidat Mainz 05 kam die "Werkself" nach einer schwachen Leistung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Bayers Klubboss Fernando Carro war nach dem Spiel aber nicht nur aufgrund der Vorstellung seiner eigenen Angestellten sauer. Der für sein Temperament bekannte Spanier hatte es vor allem auf Schiedsrichter Tobias Stieler abgesehen. Als Carro in den Katakomben der BayArena auf dem Weg Richtung Schiedsrichterkabine war, fluchte er lautstark: "Wo ist der Stieler, der Blödmann?"

Carro brachte vor allem eine Szene vor dem Treffer der Mainzer auf die Palme. Denn bevor die Rheinhessen nach einem Konter mit 1:0 in Führung gingen, gab es auf der Gegenseite einen zumindest diskutablen Zweikampf zwischen dem Mainzer Dominik Kohr und Bayer-Stürmer Patrik Schick.

Kohr umklammerte den Tschechen und brachte ihn zu Fall, doch weder Stieler noch der Videoassistent griffen im Nachgang ein. So blieb der Treffer der Mainzer bestehen, den von Leverkusener Seite erhofften Elfmeter gab es nicht.