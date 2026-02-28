- Anzeige -
Fußball

Bayer Leverkusen: Fernando Carro tobt nach Remis gegen Mainz 05 wegen Schiedsrichter Tobias Stieler - "Wo ist der Blödmann?"

  • Veröffentlicht: 28.02.2026
  • 22:09 Uhr
  • Chris Lugert

Bayer Leverkusen muss sich im Bundesligaspiel gegen Mainz 05 mit einem schwachen Remis begnügen. Klubboss Fernando Carro lederte nach der Partie vor allem gegen Schiedsrichter Tobias Stieler.

Im Kampf um die Qualifikation für die Champions League musste Bayer Leverkusen am Samstag einen Rückschlag hinnehmen. Im Bundesligaspiel zu Hause gegen Abstiegskandidat Mainz 05 kam die "Werkself" nach einer schwachen Leistung nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Bayers Klubboss Fernando Carro war nach dem Spiel aber nicht nur aufgrund der Vorstellung seiner eigenen Angestellten sauer. Der für sein Temperament bekannte Spanier hatte es vor allem auf Schiedsrichter Tobias Stieler abgesehen. Als Carro in den Katakomben der BayArena auf dem Weg Richtung Schiedsrichterkabine war, fluchte er lautstark: "Wo ist der Stieler, der Blödmann?"

Carro brachte vor allem eine Szene vor dem Treffer der Mainzer auf die Palme. Denn bevor die Rheinhessen nach einem Konter mit 1:0 in Führung gingen, gab es auf der Gegenseite einen zumindest diskutablen Zweikampf zwischen dem Mainzer Dominik Kohr und Bayer-Stürmer Patrik Schick.

Kohr umklammerte den Tschechen und brachte ihn zu Fall, doch weder Stieler noch der Videoassistent griffen im Nachgang ein. So blieb der Treffer der Mainzer bestehen, den von Leverkusener Seite erhofften Elfmeter gab es nicht.

Hjulmand über nicht geahndeten Elfmeter: "Es ist unfassbar"

"Erst fällt Quansah und Schick versucht, sich in den Raum zu bewegen, um an den Ball zu kommen, und der andere stoppt ihn und schmeißt ihn zu Boden. Für mich ein klarer Elfer", meinte Carro. Wenigstens der VAR hätte die Szene ahnden müssen, ist er überzeugt.

Die Erklärung des Schiedsrichters, wonach es eine "50:50"-Situation gewesen sei, "ein beidseitiges Ringen", überzeugte ihn nicht. Ebenso wenig wie Bayer-Trainer Kasper Hjulmand. "Ich sage zum ersten Mal etwas zum Schiedsrichter: Wenn das kein Elfmeter ist, muss mir das jemand erklären. Es ist unfassbar", fluchte der Däne.

Doch Carro sparte auch nicht mit Kritik an der Leistung der Leverkusener Profis. "Wir haben keine gute Leistung gezeigt, besonders in der ersten Hälfte", so Carro, der beim Weg von der Tribüne Richtung Mixed Zone sogar auf Spanisch meckerte. "Wir müssen aufwachen", habe er gefordert.

