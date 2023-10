90' Fazit:

Mit 1:3 endet das Spiel! Wie schon im ersten Durchgang bestrafen die Bayern das Liegenlassen einer großen Chance mit einem Treffer. Da das schon vor dem zweiten Treffer so ablief, kann man am Ende sagen, dass die Effizienz den unterschied gemacht hat. Der Ansatz der Gastgeber war zwar sehr risikobehaftet, doch aus den Möglichkeiten im Mittelfeld machte der FCB am Ende zu wenig. Mainz dagegen kommt mehrfach gefährlich vor den Kasten und hat mit zwei Pfosten-Treffern insgesamt sogar etwas Pech. Bayern klettert damit wieder auf Rang Drei, die Mainzer stecken trotz guter Leistung auf 17 fest.

90' Spielende

90' Barreiro scheitert am kurzen Pfosten mit der Hacke nach halbhoher da Costa-Hereingabe. Er trifft nur das kurze Außennetz aus spitzem Winkel.

90' Die Bayern lassen sich viel Zeit und haben das heftigste mit dem Pfosten-Treffer wohl überstanden.

90' Gelbe Karte für Konrad Laimer (Bayern München)



90' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89' Gruda an den Innenpfosten! Gruda dribbelt lange und wird trotz Körpereinsatz nicht vom Ball getrennt, weil er eine starke Ballkontrolle hat. Schließlich ist er 17 Meter vor dem Kasten und drückt mit links durch die Beine des grätschenden de Ligts ins rechte Eck. Der Ball rutscht über den Rasen und prallt dann links gegen den rechten Pfosten. Den zurückrollenden Ball klärt de Ligt. Was für eine knappe Nummer!

88' Einwechslung bei Bayern München: Thomas Müller

88' Auswechslung bei Bayern München: Kingsley Coman

87' Richter bringt von rechts aus 15 Metern nochmal gefährlich mit rechts eine Hereingabe vor den Kasten. De Ligt ist aber da und entschärft im vollen Strafraum.

84' Svensson kann sich mit dem Plätschern auf dem Feld nicht anfreunden. Er möchte noch einen offensiven Impuls setzen.

84' Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Karim Onisiwo

84' Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Stefan Bell

82' Vom rechten Flügel findet Sarr aus 14 Metern Choupo-Moting. Der braucht bei der Annahme und Finte aber zu lange, sodass Bell die Kugel von hinten wegspitzeln kann.

79' Tel bringt auf dem linken Flügel wieder etwas Dynamik rein. Auf dem Rasen merkt man den Spielern die Länderspielreisen beziehungsweise das intensive Spiel deutlich an.

77' Einwechslung bei Bayern München: Mathys Tel

77' Auswechslung bei Bayern München: Leroy Sané

77' Einwechslung bei Bayern München: Eric Maxim Choupo-Moting

77' Auswechslung bei Bayern München: Jamal Musiala

76' Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Marco Richter

76' Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Dominik Kohr

76' Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Tom Krauß

76' Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Edimilson Fernandes

76' Auf dem Rasen räumt Kim Gruda aber mal völlig kompromisslos aus dem Weg und leitet so den Konter ein. An dessen Ende verrutscht Coman aber die Flanke für Kane.

74' Goretzka scheint weiter Probleme an der Hand zu Haben und wird vorsichtshalber runtergenommen.

74' Einwechslung bei Bayern München: Bouna Sarr

74' Auswechslung bei Bayern München: Leon Goretzka

72' Das erste Mal lässt Bayern dem Aufbau der Kontrahenten etwas mehr Raum. Dadurch geht das Tempo etwas runter.

69' Beinahe ein Eigentor der Münchner. Eine weite Freistoßflanke von links titscht am Elfmeterpunkt auf. De Ligt rechnet mit dem Spieler vor sich und wird vom Spielgerät überrascht, dass er mit dem linken Schienbein nur Zentimeter neben den eigenen rechten Pfosten abfälscht.

65' Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Mit dem Knie trifft er Musiala im Rücken, weil der sich schlicht und ergreifend zu schnell bewegt.

65' Es ist schon sehr deutlich, wie deutlich die Bayern hinten langsam spielen, um die Mainzer hinten herauszulocken. Die machen das aber gerne, um bei möglichen Ballgewinnen einen möglichst kurzen Weg zu haben.

62' Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Maxim Leitsch

62' Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Anthony Caci

62' Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Aymane Barkok

62' Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

62' Goretzka muss an der Hand behandelt worden, Mainz möchte wohl wechseln.

59' Tooor für Bayern München, 1:3 durch Leon Goretzka

Wieder antworten die Bayern sofort! Eigentlich gewinnen die Gastgeber schon den Ball, doch am eigenen Sechzehnereck geht Caci ins Dribbling. Laimer gewinnt den ball und direkt vor ihm gibt Musiala aus 16 Metern in die Mitte. Goretzka nimmt aus der gleichen Distanz nach rechts mit und drückt mit dem zweiten Kontakt mit rechts flach ins linke Eck. Die Bayern heute mit dem "Sense of Urgency", sie erkennen die dringlichen Phasen.

57' Beinahe der Ausgleich! Aus der eigenen Hälfte wird da Costa auf den völlig freien rechten Flügel geschickt. Er ist etwas zu langsam, legt aus 16 Metern aber genau im richtigen Moment nach links. Bell kommt gerade noch vor Kimmich aus 13 Metern mit der rechten Innenseite dran und schiebt mit der rechten Innenseite Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

55' Mit zwei ganz schnellen Kontakten dribbelt Gruda scheinbar ohne Mühe an Davies vorbei. Was für ein Dribbling.

53' Die nächste Doppel-Chance! Kane bekommt einen Stecker aus dem Rückraum und läuft links an Zentner vorbei ehe der Winkel links an der Grundlinie doch zu spitz wird. Er legt schließlich zu Davies zurück, der dann Kimmich findet. Aus 19 Metern hält Zentner den Rechtsschuss dann aber ohne große Mühe im linken Eck.

51' Dieses Mal hat Goretzka nach dem Überspielen der ersten Welle viel Platz. Er läuft über 30 Meter, doch halbrechts wird sein Rechtsschuss ins linke Eck von van den Bergh geblockt.

50' Gelbe Karte für Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05)

Musiala dreht sich erneut erfolgreich auf und muss dann gefoult werden.

49' Bayern spielt hinten munter weiter kurz, auch wenn die Gegenspieler anlaufen. Das sorgt schon das zweite Mal für viel Druck, doch beide Male befreit sich der FCB.

46' Mainz meldet sich gleich an. Aus über 30 Metern fällt ein Freistoß vor die Füße von Bell. Aus 14 Metern probiert er es mit rechts direkt, doch der flache Schuss ist im rechten Eck zu locker und keine Gefahr für Ulreich der ihn unter sich begräbt.

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Mit 1:2 geht es in die Kabinen! Kurz vor der Pause belohnt sich Mainz für seine mutige Gangart dann doch: Caci verkürzt, nachdem es zuvor immer wieder so aussah, also führte das Mainzer Anlaufen heute eher noch zu mehreren Gegentreffern. Immer wieder konnten die Bayern nämlich aus dem Mittelfeld durch einen gewonnenen Zweikampf Tempo aufnehmen. Die frühen Treffer von Coman und Kane entstanden durch einen Konter und einen Standard und doch haben die Gäste auch aus dem Spiel viele gute Chancen. Mainz wird dieses Risiko aber mit in den zweiten Durchgang nehmen, um in den eigenen Chancen noch effizienter zu werden.

45' Ende 1. Halbzeit

45' Gelbe Karte für Ludovic Ajorque (1. FSV Mainz 05)



45' Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43' Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:2 durch Anthony Caci

Dann belohnt sich Mainz doch! Gruda bekommt von rechts die Kugel und dribbelt in die Mitte. Laimer schiebt von seiner Position heraus, sodass Gruda den Ball links in den Strafraum zu Caci mit viel Platz passen kann. Er hat viel Zeit und legt sich den Ball einmal vor, ehe er mit links und dem Spann perfekt in den langen Winkel unter das Tordach hämmert. Unhaltbar!

39' Ein Bayern-Schuss wird abgefälscht und fällt als Bogenlampe dann aus sechs Metern runter. Musiala kommt herangespritet und springt neben Zentner hoch, dem die Kugel beim Fang-Versuch auf den Oberarm fällt. Der Ball rutscht fast über die Linie, doch Zentner fischt ihn noch raus. Dann pfeift der Referee ab.

36' Nach Ablage von Ajorque zieht Edimilson Fernandes mit der rechten Innenseite aus 15 Metern halbrechts mit rechts deutlich über den rechten Winkel. Mainz ist im Spiel, aber eben auf sehr wackliger Basis.

35' Aber auch auf der anderen Seite ist es bei der Herangehensweise gefährlich. Durch eine gelungene Drehung hat Musiala viel Grün vor sich und legt zu Coman rechts in die Box. Dessen Ablage trifft Goretzka halbrechts aus 14 Metern mit dem rechten Innenrist zu locker. SO kann ein Verteidiger ganz einfach blocken.

33' Gruda macht den Ball vorne gut fest und legt dann zu Barreiro ab. Der ist aber in so hohem Tempo nachgerückt, dass ihm aus zentralen 17 Metern die Kugel über den rechten Schlappen rutscht. Entsprechend weit geht der Rechtsschuss rechts vorbei.

31' Gruda will das gegen Davies, Kimmich und Kim kopieren, doch beim Südkoreaner verliert er rechts im Strafraum dann die Kontrolle. Er stoppt den Ball versehentlich mit der Hand, ohnehin nimmt Ulreich dann ohne Probleme auf. Trotzdem ein kurzer Blick in die Fähigkeiten des jungen Mannes.

29' Eine Auenweide, wie Musiala in der eigenen Hälfte mehrere Mainzer wie Slalom-Stangen umkurvt. Durch das Stadion ist ein lautes Raunen zu vernehmen, zwischenzeitlich hatte er fünf Gegenspieler um sich herum.

27' Gelbe Karte für Matthijs de Ligt (Bayern München)

Mainz bricht über rechts durch, doch de Ligt grätscht den Angreifer weg. Zu seinem Glück ist der Weg sehr weit auf dem Weg nach außen, sodass kaum ein Mainzer auf Notbremse reklamiert.

26' Oft funktioniert das Mainzer Spiel zwar, doch wenn dann drei, viermal sechs Bayern-Spieler mit Tempo auf dich zulaufen ist oft vielleicht schon nicht gut genug. Dieses Mal kommt ein Mainzer gegen dem Tempo-Vorstoß ran, doch das sieht immer wieder schon im Ansatz gefährlich aus.

23' Davies hat links am Strafraumeck zu viel Zeit. Mit dem linken Innenrist gibt er hoch in die Mitte zu Kane, der aus halbrechten sieben Metern aber mit dem Kopf knapp rechts vorbei setzt.

21' Mainz geht vorne weiter drauf, kommt dieses Mal aber nicht in den Zweikampf. So kann Sané wieder über das Zentrum aufdrehen und wie beim 0:1 nach rechts zu Coman durchstecken. Dem rutscht der Ball im Eins-gegen-Eins mit Zentner dann aber über den Fuß. So geht der Rechtsschuss weit rechts vorbei.

19' Und so steht es in einer bislang wirklich nicht einseitigen Partie schon nach einer guten Viertelstunde 0:2.

16' Tooor für Bayern München, 0:2 durch Harry Kane

Dann machen es halt die Bayern! Einen Freistoß aus 30 Metern spielen die Bayern aus dem Zentrum nach rechts. Von dort kommt die Flanke dann auf de Ligt, dessen Kopfball aus zentralen zehn Metern von van den Berg nach oben abgefälscht wird. So fällt die Kugel neben dem linken Pfosten herunter, wo Goretzka zwei Meter vor der Grundlinie in die Mitte köpft. Drei Meter vor ihm ist Kane dann frei und drückt aus zwei Metern in die Mitte des Tores. Zentner kann nicht eingreifen, weil er beim Weg zu Goretzka etwas seltsam zögert und leicht wegrutscht.

14' Ulreich lenkt an den Innenpfosten! Rechts flankt da Costa aus knapp 20 Metern in die Mitte, wo Lee genau in den Ball geht. Nach seinem Kopfball aus zehn Metern ins rechte Eck, dreht er schon leicht zum Jubeln ab, doch mit einer tollen Technik ist Ulreich da. Er lenkt mit den Fingerspitzen gerade noch an den Innenpfosten, von dem der Ball zurück gegen seine Brust springt. Dann klärt ein Verteidiger. Beinahe die direkte Antwort!

11' Tooor für Bayern München, 0:1 durch Kingsley Coman

Ist das bitter, Bayern kontert Mainz aus! Eine Flanke von links durch Lee ist etwas zu lang für den Stürmer am kurzen Pfosten. So können die Gäste über das Zentrum vorstoßen, wo Sané über die Mittellinie treibt. In höchstem Tempo steckt er nach rechts zu Coman, der zwei Meter rechts im Strafraum humorlos flach direkt neben den linken Pfosten schießt. Gnadenlose Effizienz!

10' Bayern spielt im eigenen Sechzehner einen haarsträubenden Ball, doch Lee kommt im Strafraum nicht zur Schuss-Chance.

9' Im Nachgang der Ecke wird Kimmich von rechts an der Mittellinie rechts geschickt. Im Stile eines Rechtsverteidigers gibt er am rechten Sechzehnereck gehoben mit dem Außenrist auf den zweiten Pfosten, doch die Flanke ist zu hoch für Goretzka. Der bekommt den Kopf nur unter den Ball, der als Bogenlampe nur auf das Tor fällt.

8' Bei den Gästen geht viel über links. Von dort wird auch die zweite Ecke kurz herausgespielt. Kimmich zieht am Ende vom linken Sechzehnereck ab, doch der Flatterball wird von Zentner rechts drüber gelenkt.

6' Den 05ern gelingt es in der Anfangsphase das Spiel nicht zu nah am eigenen Kasten zu haben. Ist der Ball in strafraum-Nähe wird sofort geklärt. Meistens werden die Bayern aber schon an der Mittellinie gestört.

3' In den ersten Minuten probieren es beide Teams flach von hinten raus. Bei den Gastgebern ist der Ball zwar schneller weg, der Ansatz ist aber auch bei ihnen sauber.

1' Spielbeginn

Außerdem soll Manuel Neuer am kommenden Wochenende zurück ins Tor kehren. Damit steht heute und voraussichtlich auch am Dienstag in der Champions League bei Galatasaray Seven Ulreich im Kasten. Der angeschlagene Kimmich wird im Hinblick auf das Duell am Dienstag heute wohl keine 90 Minuten schaffen.

Auch die Münchner freuen sich über eine Personalie: Matthijs de Ligt ist zurück und einsatzbereit. Weil jetzt aber Upamecano ausfällt, muss der Niederländer sofort von Beginn an auflaufen.

Mut macht außerdem der Trainer: Bo Svensson gewann seine ersten drei Heimspiele als Trainer gegen den FCB. Alle anderen Mainz-Trainer konnten in zusammengerechneten 14 Heim-Duellen insgesamt sieben Punkte sammeln.

Seit 12 Spielen sind die Mainzer in der Bundesliga ohne Sieg. Ironischerweise gelang der letzte Sieg ausgerechnet gegen den FC Bayern. Am 29. Spieltag der letzten Saison schlug man den Rekordmeister im April mit 3:1.

Bevor es um den Sport gehen kann noch ein kurzer Ausflug zum furchtbaren Thema der vergangenen Wochen, weil es beide Vereine zu Reaktionen zwang. Anwar El Ghazi und Noussair Mazraoui standen beide in der Kritik weil ihre Instagram-Stories politische Statements über den Israel-Palästina-Konflikt enthielten, die positiv formuliert zu viel Interpretationsspielraum ließen. Mainz suspendierte El Ghazi, der verletzte Mazraoui musste in einer Pressemitteilung erklären, dass er sämtlichen Terror missbilligt.

Bei den Mainzern gehen die Blicke natürlich auf ganz andere Regionen der Tabelle: Mit zwei Punkten stehen die 05-er auf dem vorletzten Rang der Tabelle.

Die Bayern werden auch am Ende dieses Spieltags nicht an der Tabellen-Spitze stehen, weil die Konkurrenz weiter keine Federn lassen will. Mit einem Sieg würde man lediglich Borussia Dortmund an der dritten Position verdrängen.