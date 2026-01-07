- Anzeige -
Bundesliga: Michael Gregoritsch kehrt zum FC Augsburg zurück

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 12:22 Uhr
  • SID

Michael Gregoritsch kehrt auf Leihbasis vom dänischen Bröndby IF zurück in die Bundesliga. Der österreichische Nationalspieler soll den Angriff des FCA bis zum Saisonende verstärken.

Dreieinhalb Jahre nach seinem Abschied kehrt Michael Gregoritsch zum Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zurück.

Der 31 Jahre alte österreichische Nationalspieler wechselt vom dänischen Erstligisten Bröndby IF auf Leihbasis bis zum Saisonende zum FCA.

Erst im Sommer war Gregoritsch vom SC Freiburg nach Dänemark gewechselt, zuvor hatte er in der Bundesliga auch für den Hamburger SV und Schalke 04 gespielt.

Als die Möglichkeit aufkam, sei er "sofort Feuer und Flamme" gewesen, wird Gregoritsch in einer Mitteilung zitiert: "Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen."

Michael Gregoritsch soll Augsburgs Sturmprobleme lösen

Der Tabellen-15. reagierte damit auf die anhaltenden Probleme im Sturm, zuletzt gab der Klub zudem Angreifer Phillip Tietz an den Konkurrenten FSV Mainz 05 ab.

Für Bröndby erzielte Gregoritsch in elf Ligaspielen zwei Tore sowie einen weiteren in zwei Conference-League-Einsätzen.

