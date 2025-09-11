Der VfL Wolfsburg sorgt für einen Transfer-Hingucker und verpflichtet den dänischen Rekord-Nationalspieler Christian Eriksen. Die Wölfe setzen auf die Popularität, Erfahrung und Kreativität des 33-Jährigen. Es gibt Momente im Leben, die vergisst man nicht. Oder man weiß genau, wo man sie erlebt hat. Jonas Wind, Joakim Maehle und Andreas Skov Olsen haben den dramatischen Herzstillstand ihres dänischen Nationalmannschaftskollegen Christian Eriksen am 12. Juni 2021 in Kopenhagen im Stadion erlebt. Christian Eriksen wechselt zum VfL Wolfsburg

Die Last-Minute-Zugänge der Bundesliga: Wer ist wer? Das Ereignis hat sich nicht nur in ihr Gedächtnis tief eingebrannt. Jetzt werden sie Woche für Woche mit dem Rekordnationalspieler ihres Landes auf dem Rasen stehen: Der VfL Wolfsburg hat mit der Personalie Eriksen für eine Überraschung gesorgt. "Es ist nie zu spät für die Party", schrieb der am Mittwochabend verpflichtete 33-Jährige bei Instagram. "Es ist Zeit für das grüne Zeitalter."

Mit Christian Eriksen der siebte Däne im Kader des VfL Wolfsburg Dabei herrschen bei den Niedersachsen nun die Farben rot-weiß vor: Neben Eriksen, Wind, Skov Olsen und Maehle stehen auch Jesper Lindström und Adam Daghim im VfL-Kader, zwei weitere Profis, die "Danish Dynamite" in der Autostadt zünden wollen. "Dass zahlreiche mir aus der dänischen Nationalmannschaft bekannte Gesichter hier spielen, macht den VfL für mich besonders attraktiv", betonte der Kapitän des Europameisters von 1992. Für Eriksen, der im Ausland bereits bei Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, Inter Mailand, dem FC Brentford und Manchester United unter Vertrag stand, ist es die erste Station in der Bundesliga. Darauf "freue ich mich sehr", ließ der zentrale Mittelfeldspieler über die Vereinsmedien verkünden. Eriksen war seit Ablauf seines Vertrages im Sommer bei ManUnited vereinslos, benötigt aber Spielpraxis mit Blick auf die WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Zuletzt hatte er sich laut Medienberichten in Schweden bei Malmö FF fit gehalten. In Wolfsburg hat er nun einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

