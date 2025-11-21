Joshua Kimmich wandert beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft zwischen den Positionen. Philipp Lahm sieht den DFB-Kapitän indes ganz woanders.

Die Frage, auf welcher Position Joshua Kimmich am besten aufgehoben ist, begleitet den DFB-Kapitän und Star des FC Bayern München schon seit Jahren. Im Klub spielt er auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld, in der Nationalmannschaft agiert er formell als Rechtsverteidiger, rückt aber mit Ball auch vermehrt ins Zentrum.

In einer ähnlichen Situation befand sich einst Philipp Lahm, der seine Karriere als Außenverteidiger begann, in den späten Jahren seiner Laufbahn aber ebenfalls vermehrt im Mittelfeld eingesetzt wurde. Besonders frappierend war diese Entwicklung bei der WM 2014 zu verfolgen.

Da Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira zu Turnierbeginn beide noch nicht topfit waren, kam Lahm zunächst als Mittelfeldspieler zum Einsatz. Mit zunehmender Fitness der beiden Sechser und vor allem nach der Verletzung von Shkodran Mustafi wurde Lahm dann wieder zum Rechtsverteidiger ernannt.