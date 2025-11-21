- Anzeige -
FC Bayern München: Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger oder Sechser? Weltmeister Philipp Lahm hat völlig andere Idee

  • Aktualisiert: 21.11.2025
  • 19:50 Uhr
  • ran.de

Joshua Kimmich wandert beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft zwischen den Positionen. Philipp Lahm sieht den DFB-Kapitän indes ganz woanders.

Die Frage, auf welcher Position Joshua Kimmich am besten aufgehoben ist, begleitet den DFB-Kapitän und Star des FC Bayern München schon seit Jahren. Im Klub spielt er auf seiner Lieblingsposition im defensiven Mittelfeld, in der Nationalmannschaft agiert er formell als Rechtsverteidiger, rückt aber mit Ball auch vermehrt ins Zentrum.

In einer ähnlichen Situation befand sich einst Philipp Lahm, der seine Karriere als Außenverteidiger begann, in den späten Jahren seiner Laufbahn aber ebenfalls vermehrt im Mittelfeld eingesetzt wurde. Besonders frappierend war diese Entwicklung bei der WM 2014 zu verfolgen.

Da Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira zu Turnierbeginn beide noch nicht topfit waren, kam Lahm zunächst als Mittelfeldspieler zum Einsatz. Mit zunehmender Fitness der beiden Sechser und vor allem nach der Verletzung von Shkodran Mustafi wurde Lahm dann wieder zum Rechtsverteidiger ernannt.

Lahm sieht Kimmich als Achter

Lahm weiß also, in welcher Situation sich Kimmich befindet. Doch der Weltmeister-Kapitän hat bezüglich seines Nachfolgers eine ganz eigene Idee, auf welcher Position Kimmich am besten aufgehoben wäre. Lahm sieht den 30-Jährigen weder als Rechtsverteidiger noch als Sechser.

"Ich sehe ihn eigentlich als Achter, wenn ich ehrlich bin, mit einer Sechs neben ihm. Das wäre meine optimale Position für Joshua Kimmich", sagte der 42-Jährige im Interview mit "Sport1".

Dass Kimmich so häufig hin- und hergeschoben wird, ist aus Lahms Sicht indes kein Problem. "Es hilft einem Spieler natürlich, wenn er über längere Zeit auf einer Position spielt, auch für die Sicherheit der Mannschaft. Aber es gibt immer Ausnahmen, und Joshua Kimmich hat bewiesen, dass er beide Positionen auf hohem Niveau spielen kann", sagte Lahm.

