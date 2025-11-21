Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bundesliga: FC Bayern München mit kurioser Aktion gegen den SC Freiburg
- Veröffentlicht: 21.11.2025
- 17:42 Uhr
- Tobias Wiltschek
Beim Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg werden die Zuschauer ihren Augen nicht trauen. Grund ist eine Werbeaktion des Sponsors.
Am Samstag werden die Zuschauer in der Allianz Arena womöglich ihren Augen nicht ganz trauen - zumindest wenn sie in Richtung der Telekom-Azubis schauen, die bei jedem Bundesliga-Spiel des FC Bayern München das Logo des Hauptsponsors formen.
Denn das überdimensionierte "T" wird während des Spiels gegen den SC Freiburg (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf dem Kopf stehen. Diese Aktion ist nur ein Teil der Kampagne, mit der die Bayern für den Start der finalen fünften Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" werben. Das "Flipped T" ist ein direkter Verweis auf das "Upside Down", die dunkle Parallelwelt der Serie.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Auf dem Kopf steht das "T" am Samstag in München nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf den Aufwärm-Shirts der Bayern-Stars. Dazu wird während des Spiels das gekippte Logo auch auf den LED-Banden, die das Spielfeld umrahmen, zu sehen sein.
Telekom macht multimedial auf "Stranger Things" aufmerksam
Die Aktion beschränkt sich aber nicht nur auf die Partie der Bayern. Die Telekom dreht ihr Logo in TV-Spots, Printanzeigen und Social-Media-Kampagnen um 180 Grad.
Aus Sicht der Bayern-Fans bleibt dann nur zu hoffen, dass nicht auch noch der erwartet dominante Spielverlauf ihres Teams von den Freiburgern auf den Kopf gestellt wird...