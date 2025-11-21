Beim Spiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg werden die Zuschauer ihren Augen nicht trauen. Grund ist eine Werbeaktion des Sponsors.

Von Tobias Wiltschek

Am Samstag werden die Zuschauer in der Allianz Arena womöglich ihren Augen nicht ganz trauen - zumindest wenn sie in Richtung der Telekom-Azubis schauen, die bei jedem Bundesliga-Spiel des FC Bayern München das Logo des Hauptsponsors formen.

Denn das überdimensionierte "T" wird während des Spiels gegen den SC Freiburg (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf dem Kopf stehen. Diese Aktion ist nur ein Teil der Kampagne, mit der die Bayern für den Start der finalen fünften Staffel der Netflix-Serie "Stranger Things" werben. Das "Flipped T" ist ein direkter Verweis auf das "Upside Down", die dunkle Parallelwelt der Serie.