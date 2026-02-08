- Anzeige -
- Anzeige -
Bei Mainz vs. Augsburg

Bundesliga-Schiedsrichter gibt zu: Diesen Elfmeter hätte es nicht geben dürfen

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 10:41 Uhr
  • SID
Article Image Media
© 2021 Getty Images

Große Aufregung in der Bundesliga: Top-Schiedsrichter Patrick Ittrich gibt einen Fehler zu.

Ärger beim FC Augsburg, Glücksgefühle beim FSV Mainz 05: Ein fragwürdiger Elfmeterpfiff zugunsten der Mainzer sorgte weit über den Abpfiff hinaus für Diskussionen. Schiedsrichter Patrick Ittrich stellte sich den Fragen zu seiner harten Entscheidung, nachdem er die Bilder nochmal gesehen hatte. "Es ist eher dünn, muss ich schon sagen. Wenn ich die Bilder sehe, muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es eher keiner ist", sagte Ittrich bei Sky nach dem 2:0 (1:0)-Heimsieg der Mainzer in der Fußball-Bundesliga.

Am Ergebnis hatte der Unparteiische einen gewissen Anteil. In der 5. Minute pfiff er nach einem leichten Kontakt des Augsburgers Elvis Rexhbecaj gegen Stefan Bell Strafstoß, der VAR prüfte, ließ die Entscheidung aber stehen. "Ich habe gesehen, dass der Spieler Bell ganz klar den Ball spielt und dass der Spieler Rexhbecaj voll durchzieht, dass es zu einem klaren Kontakt am Fuß kommt. Ich höre ihn auch", erklärte Ittrich.

- Anzeige -
- Anzeige -

Schiedsrichter Ittrich über Elfer: "Schon sehr dünn"

Der Videoassistent habe den Kontakt "weder widerlegen noch belegen" können, sagte der Hamburger, ehe er eingestand: "Ich will nicht sagen, im Sinne des Fußballs war das ein tausendprozentiger Elfmeter, auf gar keinen Fall. Der ist schon dünn, muss ich schon sagen." Nationalspieler Nadiem Amiri (8.) nutzte den ersten seiner zwei Foulelfmeter, auch in der 79. Minute blieb er cool und schoss seine Mannschaft dadurch aus dem Tabellenkeller. Beim zweiten Mal entschied der Referee klar richtig.

Beim FCA machte sich wegen des folgenschweren Urteils beim ersten Elfmeter-Pfiff Frust breit. "Ich treffe ihn minimal. Ich gehe auch zu Bell hin und sage ihm: 'Hey, habe ich dich überhaupt getroffen?', weil ich es nicht mal wirklich weiß", sagte "Übeltäter" Rexhbecaj. Der Videobeweis sei "jede Woche fragwürdig", fügte er an. Auch Trainer Manuel Baum äußerte sich entnervt: "Es ist langsam echt müßig, jede Woche über so Situationen zu reden. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll."

- Anzeige -
Mehr zur Bundesliga
Unzufrieden mit dem Auftritt: Kasper Hjulmand
News

Hjulmand verärgert: "Wir sind nicht zufrieden"

  • 08.02.2026
  • 06:35 Uhr
Daniel Thioune vor der Bremer Fankurve
News

"An den Weg glauben": Thioune hofft auf die Werder-Wende

  • 08.02.2026
  • 06:32 Uhr
Brandt und der BVB sind in Schlagdistanz zu Bayern
News

BVB macht Druck: "Meister werden will von uns jeder"

  • 08.02.2026
  • 06:30 Uhr
07.02.2026, xgox, Fussball 1. Bundesliga, VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund emspor, v.l. Niko Kovac (Dortmund, Trainer) Portrait, Portraet, Einzelbild (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTO...
News

BVB vor harten Wochen: Mentalität oder Spielglück?

  • 07.02.2026
  • 23:10 Uhr

BVB: Mitleid mit Wolfsburg? Niko Kovac macht klare Ansage

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0
Elvedi (l.) im umkämpften Duell mit Schick
News

"Zu wenig": Bayer stolpert im Champions-League-Rennen

  • 07.02.2026
  • 20:41 Uhr
Gladbach vs. Leverkusen
News

Nur Remis in Gladbach: Bayer Leverkusen lässt Punkte liegen

  • 07.02.2026
  • 20:24 Uhr
07.02.2026, xgox, Fussball 1. Bundesliga, VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund emspor, v.l. Serhou Yadali Guirassy (Dortmund, 9) Jubel ueber den Sieg, Jubel nach Spielende (DFL DFB REGULATIONS PROHIBI...
News

Kommentar: Das hat der BVB dem VfB voraus

  • 07.02.2026
  • 19:54 Uhr

Rugby: Frecher Bauchklatscher! Engländer kassiert Volltreffer

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0

BVB-Fans vermuten Pakt mit dem Teufel: "Kovac hat seine Seele verkauft"

  • Video
  • 02:02 Min
  • Ab 0