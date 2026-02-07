Während der VfB bei einem Abstiegskandidaten überraschend patzt, macht es der BVB dank Glück und Guirassy besser - und sorgt damit wieder für etwas Spannung in der schon entschieden geglaubten Meisterschaft. Ein Kommentar. Von Martin Volkmar Nach 96 packenden Minuten am vollbesetzten Millerntor jubelte nur ein Stuttgarter: Alexander Blessin. St. Paulis Trainer, vor 52 Jahren in der Nähe des damaligen Neckar-Stadions in Bad Cannstatt geboren, feierte mit erhobenen Fäusten Richtung Tribüne am Samstag nach sieben Pflichtspielen ohne Sieg einen extrem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf. Er und seine kämpferisch voll überzeugende Mannschaft versetzten Blessins Heimatklub einen herben Dämpfer im Kampf um den Einzug in die Champions League. Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Der VfB Stuttgart verpasste mit einer blutarmen Vorstellung die große Chance, nochmal ganz oben heranzurücken. Der frustrierte Chefcoach Sebastian Hoeneß sprach hinterher von einem "gebrauchten Nachmittag" und stimmte Ermedin Demirovic zu, dass man im neunten Spiel in den vergangenen vier Wochen die Basics habe vermissen lassen. Seit sieben Partien waren die Schwaben zuvor in der Bundesliga ungeschlagen gewesen und hatten dabei drei überzeugende Auswärtssiege mit insgesamt 11:1 Toren eingefahren sowie am Dienstag in Kiel souverän das DFB-Pokal-Halbfinale erreicht.

- Anzeige -

- Anzeige -

Dem VfB Stuttgart geht auf St. Pauli die Luft aus Doch ausgerechnet beim angeschlagenen Kiez-Klub ging dem VfB die Luft aus. Defensiv anfällig, vorne bis zum zu späten Anschlusstreffer harm- und ideenlos – viel zu wenig, um die Erfolgsserie fortsetzen. Auch und vor allem, weil potenzielle WM-Fahrer wie Angelo Stiller oder der zuletzt zu Recht gelobte Deniz Undav diesmal abtauchten. Statt durch einen Sieg beim Kellerkind St. Pauli mit dem Tabellendritten Hoffenheim nach Punkten gleichzuziehen, der Sonntag zum schweren Auswärtsspiel bei Tabellenführer FC Bayern München (ab 17.:30 Uhr im Liveticker) antreten muss, drohen die Stuttgarter nun wieder aus den Top vier herauszurutschen. Vermutlich hätte der DFB-Pokalsieger an diesem kalten Nachmittag einen anderen einstigen Stuttgarter gut gebrauchen können: Serhou Guirassy. Doch der spielt mittlerweile bekanntlich bei Borussia Dortmund, was rund 150 Kilometer südlich den großen Unterschied zum VfB ausmachte. Der Guineer erzielte nämlich drei Minuten vor Schluss den mehr als schmeichelhaften 2:1-Siegtreffer beim VfL Wolfsburg, womit der BVB der einzige Bayern-Verfolger bleibt und zumindest bis Sonntag nur noch drei Zähler Rückstand auf den Rekordmeister hat.

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Eberl spricht über Vuskovic - "sehr guter Spieler"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen