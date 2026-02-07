- Anzeige -
Bundesliga live in Sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga - Nur Remis in Gladbach: Bayer Leverkusen lässt Punkte liegen

  • Aktualisiert: 07.02.2026
  • 20:24 Uhr
  • SID

Bayer Leverkusen hat sich beim kriselnden Westrivalen Borussia Mönchengladbach einen Ausrutscher im engen Champions-League-Rennen geleistet.

Der Vizemeister Bayer Leverkusen musste sich im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend nach einer lange enttäuschenden Vorstellung mit einem 1:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach begnügen. Nach zuvor vier Erfolgen riss damit auch die kurze Siegesserie der Werkself.

Yannik Engelhardt (10.) sorgte für die frühe Führung der Gladbacher. Da Philipp Sander (45.) ein unglückliches Eigentor unterlief, blieb Bayer aber immerhin gegen den "Lieblingsgegner" zum 13. Mal nacheinander ungeschlagen.

Das Team von Trainer Eugen Polanski, dem nur ein Sieg in den jüngsten acht Spielen gelungen ist, bleibt trotz des Punktgewinns in Reichweite der Gefahrenzone: Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt nur drei Punkte.

Ex-Gladbacher Blaswich ermöglicht Borussen-Führung

Gladbachs Präsident Rainer Bonhof hatte dem Trainer schon vor dem Anpfiff das Vertrauen ausgesprochen. "Ich bin überzeugt, dass er diese Flaute gemanagt bekommt", sagte er der "Rheinischen Post".

Polanski, der beim Last-Minute-Punktgewinn im Hinspiel (1:1) seine Premiere gefeiert hatte, wollte mutige Gladbacher sehen. Es dürfe nicht "die Angst im Vordergrund stehen, etwas zu verlieren", sagte der VfL-Coach angesichts des jüngsten Negativtrends.

In einer zerfahrenen Anfangsphase fiel die Führung aus dem Nichts - und unter Mithilfe der Gäste. Bayers Torhüter Janis Blaswich spielte einen unnötigen Kurzpass auf Aleix Garcia, der den Ball in Bedrängnis verlor. Blaswich parierte zwar den Versuch von Haris Tabakovic, bei Engelhardts Nachschuss war er aber machtlos.

Leverkusen fehlt oft die Durchschlagskraft

Die Borussia entwickelte nur vereinzelt Gefahr, dafür verteidigte Polanskis Elf konzentriert. Die Leverkusener, bei denen Kapitän Robert Andrich eine Pause erhielt, enttäuschten vor der Pause. Weil Sander jedoch einen ungefährlichen Abschluss von Garcia ungelenk ins eigene Tor abfälschte, wurde dies nicht härter bestraft.

Leverkusen hatte zuvor seit zwölf Partien nicht mehr gegen Gladbach verloren, dazu die jüngsten sechs Partien im Borussia-Park allesamt gewonnen. Bayers beeindruckende Bilanz spiegelte sich aber erst nach dem Seitenwechsel in den Kräfteverhältnissen auf dem Rasen wider.

FC Bayern: Eberl spricht über Vuskovic - "sehr guter Spieler"

Die Werkself, die schon im Pokal-Viertelfinale gegen den FC St. Pauli (3:0) unter der Woche spielerisch nur wenig überzeugt hatte, agierte fortan deutlich druckvoller. Patrik Schick (48.) und Garcia (54.) versuchten es aus der Distanz, ansonsten fehlten den Gästen aber weiter die Ideen und Durchschlagskraft.

Gladbach wehrte sich nach Kräften, Polanskis Team gelang es aber zu selten, durch Nadelstiche für Entlastung zu sorgen. Nach einem der wenigen Konter verfehlte Jens Castrop (78.) das Tor aber nur knapp.

