Bundesliga: TSG Hoffenheim bezahlt Ticketpreise für mitgereiste Fans bei Werder Bremen

Rund 250 Gästefans haben den 2:0-Erfolg der TSG 1899 Hoffenheim beim SV Werder Bremen im Nachholspiel gesehen. Als Dank für die Fahrt zahlen die Hoffenheimer die Ticketpreise der Fans aus eigener Tasche. Die TSG Hoffenheim hat vor ihrem 2:0-Auswärtssieg beim SV Werder Bremen eine besondere Anerkennung für ihre treuesten Anhänger gezeigt: Die Profis übernahmen die Kosten für die Eintrittskarten der rund 250 mitgereisten Fans. Die Partie, ein Nachholspiel des 16. Bundesliga-Spieltags, fand unter schwierigen Bedingungen für Fans statt. Rund fünfeinhalb Stunden Autofahrt liegen zwischen beiden Stadien.

Hoffenheim-Spieler bezahlen Ticketpreise - nicht zum ersten Mal Alexander Prass erklärte die Aktion: "Es sind nicht gerade die angenehmsten Witterungen und nicht die kürzeste Anreise. Daher finde ich, dass die Leute, die für uns hier sind, gewürdigt gehören", sagte er im Interview mit "Sky". Prass, der sein erstes Saisontor erzielte, sprach von einem "Traumtor" und betonte die Spielstärke des Teams: "Wir müssen uns vor niemandem verstecken."

