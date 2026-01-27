- Anzeige -
- Anzeige -
Top News Fußball

Werder Bremen: Clemens Fritz stärkt Trainer Horst Steffen weiterhin den Rücken

  • Aktualisiert: 27.01.2026
  • 23:26 Uhr
  • SID

Trotz neun Spielen ohne Sieg hat Werder Bremen seinem Trainer Horst Steffen das Vertrauen ausgesprochen.

Weiter Rückendeckung für Horst Steffen: Werder Bremens Trainer genießt unverändert das Vertrauen von Sportchef Clemens Fritz. Dies betonte Ex-Nationalspieler Fritz nach der 0:2 (0:1)-Niederlage im Nachholspiel am Dienstagabend gegen die TSG Hoffenheim.

Die Grün-Weißen warten seit neun Partien auf einen Sieg und hoffen auf eine Trendwende im Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag.

"Uns ist schon bewusst, in welcher Situation wir sind. Trotzdem bleiben wir ruhig", sagte Fritz bei Sky: "Ich sehe, wie Horst mit der Mannschaft wirklich intensiv Tag für Tag arbeitet und immer wieder auch Lösungen an die Hand gibt."

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Werder Bremen "muss zusammenhalten"

Der Klub müsse zusammenhalten und sich gemeinsam aus der schwierigen Situation befreien, betonte Fritz: "Ich bin überzeugt, dass wir das tun werden. Aber es ist ein weiter Weg und ein hartes Stück Arbeit."

Steffen betonte, er habe "keine Angst" um seine Zukunft in Bremen. "Es ist nicht schön, solche Ergebnisse zu haben, das ist ärgerlich - auch für mich", sagte der 56-Jährige, der überzeugt davon ist, sich mit seiner Mannschaft befreien zu können.

Hoffenheim jubelt in Bremen über den Führungstreffer
News

Hoffenheim weiter makellos - nächster Tiefschlag für Werder

  • 27.01.2026
  • 22:38 Uhr
Yan Diomande (r.) lässt Leipzig jubeln
News

Leipzig stolpert auf St. Pauli

  • 27.01.2026
  • 22:38 Uhr
Hoffenheim Bremen
News

Bremen verliert trotz Überzahl - St. Pauli mit Last-Minute-Tor gegen RB

  • 27.01.2026
  • 22:35 Uhr
RB Leipzig
News

St. Pauli vs. RB Leipzig und Werder Bremen vs. TSG Hoffenheim heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker

  • 27.01.2026
  • 20:21 Uhr
Sagt er Servus? Leon Goretzka
News

Kompany zu Goretzka-Gerüchten: "...und noch die da oben"

  • 27.01.2026
  • 20:19 Uhr
Fussball, Herren, Champions League, Saison 2025 2026, FC Bayern München, Abschlusstraining Leon Goretzka (FC Bayern München) auf dem Weg zum Trainingsplatz *** Football, Men, Champions League, Seas...
News

Top-Klub spricht wohl mit Goretzka

  • 27.01.2026
  • 19:08 Uhr

FC Bayern: Jonas Urbig wackelt als neuer Ersatz – Übler Patzer gegen Augsburg

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

DFB-Boss Rettig über WM-Boykott, WM-Ziele und Bayern-Dominanz

  • Video
  • 06:01 Min
  • Ab 0
Albert Riera soll Kandidat in Frankfurt sein
News

Medien: Frankfurt vor Verpflichtung von Trainer Riera

  • 27.01.2026
  • 18:46 Uhr
Olschowsky kehrt vorzeitig zurück
News

Nach Omlin-Wechsel: Gladbach holt Olschowsky zurück

  • 27.01.2026
  • 18:43 Uhr