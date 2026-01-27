Werder Bremen: Clemens Fritz stärkt Trainer Horst Steffen weiterhin den Rücken

Trotz neun Spielen ohne Sieg hat Werder Bremen seinem Trainer Horst Steffen das Vertrauen ausgesprochen.

Weiter Rückendeckung für Horst Steffen: Werder Bremens Trainer genießt unverändert das Vertrauen von Sportchef Clemens Fritz. Dies betonte Ex-Nationalspieler Fritz nach der 0:2 (0:1)-Niederlage im Nachholspiel am Dienstagabend gegen die TSG Hoffenheim.

Die Grün-Weißen warten seit neun Partien auf einen Sieg und hoffen auf eine Trendwende im Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag.

"Uns ist schon bewusst, in welcher Situation wir sind. Trotzdem bleiben wir ruhig", sagte Fritz bei Sky: "Ich sehe, wie Horst mit der Mannschaft wirklich intensiv Tag für Tag arbeitet und immer wieder auch Lösungen an die Hand gibt."