Goretzka-Wechsel noch im Winter?

FC Bayern: Leon Goretzka vor Winterwechsel zu Atletico Madrid?

  • Veröffentlicht: 27.01.2026
  • 19:08 Uhr

Leon Goretzka wird bei den Münchnern immer wieder kritisch gesehen. Nun kann ein Abgang schneller kommen, als es zu erwarten war. Möglicherweise geht es nach Spanien.

Der FC Bayern München könnte kurz vor Ende der Transferphase Leon Goretzka verlieren. Laut "Sky" ist Atletico Madrid an dem Mittelfeldspieler interessiert.

Demnach suchen die Madrilenen einen Nachfolger für den zu Tottenham abgewanderten Conor Gallagher und sind wohl bereit, eine Ablöse in diesem Winter zu bezahlen.

Der FCB ruft wohl, trotz des im Sommer auslaufenden Vertrags, 20 Millionen Euro auf. Atletico ist daher unsicher, ob man bis zum Ende der Saison mit einer Verpflichtung warten sollte, oder noch im Winter zuschlägt.

Atleticos Sportdirektor in Verhandlungen mit Goretzka-Vertretern

Laut Bericht haben noch keine offiziellen Verhandlungen der Klubs stattgefunden. Madrids Sportdirektor Mateu Alemany soll allerdings schon in München sein und sich mit der Berateragentur von Goretzka getroffen haben.

Die klare Tendenz scheint ein Abschied Goretzkas zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob der 30-Jährige noch vor dem Ende der Transferperiode für eine Ablöse geht oder erst im Sommer nach Auslaufen seines Vertrags.

