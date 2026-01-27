FC Bayern: Leon Goretzka vor Winterwechsel zu Atletico Madrid?

Leon Goretzka wird bei den Münchnern immer wieder kritisch gesehen. Nun kann ein Abgang schneller kommen, als es zu erwarten war. Möglicherweise geht es nach Spanien.

Der FC Bayern München könnte kurz vor Ende der Transferphase Leon Goretzka verlieren. Laut "Sky" ist Atletico Madrid an dem Mittelfeldspieler interessiert.

Demnach suchen die Madrilenen einen Nachfolger für den zu Tottenham abgewanderten Conor Gallagher und sind wohl bereit, eine Ablöse in diesem Winter zu bezahlen.

Der FCB ruft wohl, trotz des im Sommer auslaufenden Vertrags, 20 Millionen Euro auf. Atletico ist daher unsicher, ob man bis zum Ende der Saison mit einer Verpflichtung warten sollte, oder noch im Winter zuschlägt.