Der Bundesligist trifft eine wegweisende Entscheidung. Schon bald werden davon auch neue Mitglieder profitieren können. Es gibt jedoch Einschränkungen.

Der 1. FC Union Berlin verfolgt ambitionierte Pläne bezüglich seiner Heimspielstätte.

Das Stadion an der Alten Försterei soll künftig über 40.000 Plätze bieten und damit fast doppelt so viele wie aktuell. Der Verein strebt eine Fertigstellung im Jahr 2027 an.

Nun sind die Eisernen der Finanzierung einen großen Schritt näher gekommen.

Am Mittwochabend stimmten die Stadion-Aktionäre von 2011 mit einer überwältigenden Mehrheit von 99,5 Prozent für eine Kapitalerhöhung in Höhe von 60 Millionen Euro. Damit stehen bald 120.000 neue Schmuck-Aktien a 500 Euro zum Verkauf. Diese unterschieden sich von normalen darin, dass sie nicht frei auf dem Markt gehandelt werden können.