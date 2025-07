Burkardt freut sich auf die "Dreifachbelohnung"

Nationalspieler Jonathan Burkardt will bei Eintracht Frankfurt in die Fußstapfen früherer Topangreifer treten. "Die Namen der anderen Stürmer sind in Gesprächen schonmal gefallen", sagte der 24-Jährige bei seiner Vorstellung. Luka Jovic, Omar Marmoush oder jüngst Hugo Ekitiké seien "coole Beispiele" für den möglichen Weg eines Angreifers bei der SGE. Dies habe ihm gezeigt, dass man im Verein "mit Stürmern gut arbeiten kann und man sich als Stürmer gut weiterentwickeln kann".